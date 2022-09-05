«Яндекс» решил повысить оклады сотрудникам вместо выплат опционов

Компания не видит смысла в выплатах сотрудникам опционов, поскольку торги ее акциями на бирже NASDAQ приостановлены. Увеличение зарплат и премий позволит коллективу сохранить предсказуемый доход, пояснили в «Яндексе»

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

«Яндекс» заменит выдачу опционов сотрудникам на повышение окладов и премий, поскольку это не имеет смысла из-за остановки торгов на американских биржах, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Яндекс» изменил структуру совокупного дохода сотрудников, которые участвуют в опционной программе. Если раньше он складывался из оклада, премий и опционов, то теперь опционную часть заменят повышением оклада и премий», — пояснили в пресс-службе.

Решения о повышении зарплат и премий, как и раньше, будут регулярно принимать раз в полгода по результатам работы.

«Торги акциями «Яндекса» на NASDAQ приостановлены, поэтому выдавать сотрудникам новые опционы сейчас не имеет смысла. Чтобы люди сохранили предсказуемый доход, мы решили увеличить зарплаты и премии и выплачивать годовые бонусы», — пояснили в «Яндексе». Ранее выданные по опционам акции можно обменять на дополнительные деньги, эта возможность появилась с момента приостановки торгов на Нью-Йоркской бирже.

В компании не исключили, что в будущем опционная программа возобновит работу.

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Американские фондовые биржи NYSE и NASDAQ 28 февраля приостановили торги ценными бумагами компаний, ведущих основную деятельность в России, в том числе акциями класса A компании Yandex N.V. Тогда же «Яндекс» объявил о приостановке найма сотрудников на две недели и дополнительной выплате в размере одной зарплаты всем работникам.

В апреле «Яндекс» сообщил, что рассматривает возможность размещения акций на новой международной фондовой бирже.