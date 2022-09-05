Глава Амурской области предложил изменить подход ЦБ к закупке золота
Губернатор Амурской области Василий Орлов выступил за государственную поддержку производителей золота в условиях западных санкций, в частности за отмену комиссии ЦБ при покупке золота у банков. Об этом он заявил в ходе в ВЭФ-2022.
Из-за санкций производители больше не могут продавать золото по «очень комфортным» ценами последних нескольких лет, указал Орлов. По его мнению, крупные предприятия переживут текущий кризис, а вот по поводу мелких есть вопросы.
«Я считаю, что должны быть применены дополнительные меры поддержки со стороны федерального бюджета, в частности упрощение продаж золота, необходимо убирать комиссию Центробанка, которая сейчас в отношении коммерческих банков введена», — заявил Орлов.
Он отметил, что эта тема дискуссионная, а предложения по данному вопросу уже направлены и рассматриваются правительственной комиссией.
Летом 2022 года запрет на импорт российского золота в рамках санкционной политики из-за спецоперации на Украине ввели США, Канада, Великобритания, Австралия и Евросоюз.
ЦБ вернулся к покупке золота у российских банков после двухлетнего перерыва в конце февраля на фоне санкций США и ЕС в отношении регулятора и его золотовалютных резервов. На фоне спроса физлиц на золото 15 марта ЦБ решил прекратить его скупку у банков, но уже через 10 дней объявил о частичном возврате на рынок. Сначала он объявил о покупках металла по фиксированной цене, в апреле сообщил, что они будут проводиться по «договорной».
Золотодобывающая компания Petropavlovsk в середине апреля сообщала, что ЦБ закупает золото с дисконтом около 15%. Регулятор ежедневно назначает цену, по которой покупает золото у банков, и она, как правило, ниже бенчмарка LBMA (Лондонского рынка драгоценных металлов). Дисконт, указали в компании, ограничивает цены, по которым банки покупают золото у производителей.
Кроме того, российские золотодобытчики столкнулись с проблемами при экспорте золота. Федеральная пробирная палата не выдает разрешения, если сделки проходят с дисконтом к международным рыночным ценам, рассказывали источники РБК.