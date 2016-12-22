Renault рассказала о судьбе моделей Logan и Sandero в России

В компании заявили, что продолжат производить автомобили под марками Logan и Sandero. Ранее о планах корпорации отказаться от их производства заявил шеф-дизайнер компании ​Лоренс ван ден Акер

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Renault намерена продолжать производство моделей Logan и Sandero в России, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

«Renault Россия» подтверждает свои планы по дальнейшему производству и обновлению Logan и Sandero в российском модельном ряду», — говорится в документе.

Ранее издание Automotive News со ссылкой на шеф-дизайнера компании ​Лоренса ван ден Акера сообщило, что Renault намерена отказаться от продажи моделей Logan и Sandero под своим основным брендом на рынках России и Бразилии. Отказ от планов по производству в России этих моделей издание объясняло нежеланием конкурировать с автомобилями Lada АвтоВАЗа, большая часть акций которого принадлежит Renault.

​В сообщении компании, поступившем в РБК, подчеркивается, что автомобили, выпускаемые под торговыми марками Logan и Sandero, пользуются популярностью в России, из-за чего в июле 2018 года Renault презентовала обновленные «согласно глобальной дизайн-стратегии» Logan и Sandero в рамках Московского международного автосалона. Там же Renault Россия представила новую Stepway серию: обновленный Sandero Stepway, кросс-седан Logan Stepway и грузопассажирский Dokker Stepway.

По данным компании, с момента открытия производства в России было изготовлено и реализовано более 980 тыс. автомобилей двух моделей.

Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов отмечает, что в ближайшем будущем Logan и Sandero останутся в России, потому что без них Renault потеряет существенную долю российского рынка. По его словам, АвтоВАЗ с Lada пока не сможет заместить уход этих моделей. Но в перспективе при разработке нового модельного ряда можно полагать, что Renault рассмотрит уход этих моделей, чтобы не создавать конкуренцию АвтоВАЗу, добавляет Беспалов.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2017 году было продано 30,64 тыс автомобилей Logan (+3,6%) и 30,21 тыс Sandero (+5,7%). Обе модели входят в топ-25 самых продаваемых моделей в России по итогам прошлого года