В Renault заявили о планах отказаться от продажи Logan под своим брендом

Renault Logan и Renault Sandero под своими нынешними именами исчезнут с российского рынка, заявил главный дизайнер автомобильной компании. Он заявил, что это происходит из-за усиления конкуренции с машинами Lada в одной категории

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Корпорация Renault намерена отказаться от продажи моделей Logan и Sandero под своим основным брендом на рынках России и Бразилии, сообщает Automotive News со ссылкой на шеф-дизайнера компании ​Лоренса ван ден Акера. Причиной является стремление вывести бренд Renault в более дорогостоящую категорию.

Как отмечает издание, в России подобное стремление связано с растущим давлением со стороны машин Lada АвтоВАЗа, большая часть акций которого принадлежит Renault. Качество этих автомобилей, находящихся в одной категории с бюджетными марками Renault, растет, что вынуждает два бренда конкурировать за долю на рынке. Ван ден Акер признался, что главный дизайнер АвтоВАЗа Стив Маттин «делает его жизнь несчастной». «Мы вынуждены продвигать бренд Renault для того, чтобы прекратить пожирать друг друга», — пояснил он.

Таким образом, на рынках за пределами Европы Renault намерен реализовывать Logan и Sandero под маркой своего румынского подразделения Dacia. Исключением станет кроссовер Duster — несмотря на свое румынское происхождение, он будет по-прежнему продаваться под брендом Renault в связи со своим успехом.

На Московском международном автосалоне-2018 Renault представила свою новую модель для российского рынка — кроссовер Arkana. «Я должен напомнить, что амбиции альянса Renault-Nissan-АвтоВАЗ, а теперь и Mitsubishi в России — достичь 40-процентной доли рынка. 20% должна занять Lada, 10% — Renault, 10% — Nissan вместе с Mitsubishi. На сегодняшний день доля Renault 8,5% — получается, нужно стремиться дальше. Несколько лет назад в «Renault Россия» решили, что появление еще одной модели в портфеле марки поможет достичь этой цели», — рассказывал РБК старший вице-президент Groupe Renault и руководитель региона Евразия Николя Мор.

По данным «Автостата», за семь месяцев 2018 года продажи модели Renault Sandero в России выросли на 16%, до 18,6 тыс. машин. За тот же период в России было продано 18,5 тыс. автомобилей Renault Logan (на 16% больше, чем за аналогичный период 2017 года). Всего к 1 января 2018 года на российском рынке было реализовано 639 тыс. Renault Logan, что делает его пятым в списке самых популярных иномарок в России. Самой популярной иномаркой стал Ford Focus — за все годы было продано 715 тыс. этих автомобилей.