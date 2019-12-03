СК закрыл дело о продаже «Ростеху» производителя оптики для «Арматы»

Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов при продаже «Ростеху» акций производителя стратегически важных оптических изделий закрыто. Следствие считало, что из-за схемы с офшорами бюджет недополучил более 150 млн руб.

Лыткаринский завод оптического стекла (Фото: Ольга Добровидова / ТАСС)

В управлении Следственного комитета по Новосибирской области прекратили уголовное дело, которое было возбуждено по подозрению в неуплате налогов при сделке по продаже «Ростеху» 24% акций Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС), продукция которого закупается Минобороны и «Роскосмосом». Продавцом выступала структура российского предпринимателя Эдуарда Тарана.

Как появились дела об уклонении от уплаты налогов

В июне 2018 года в Главном следственном управлении СКР по Москве было возбуждено два уголовных дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК). Копии постановлений о возбуждении дел есть у РБК, их подлинность подтвердил источник, знакомый с материалами расследования. Фабула у дел одинакова, одно было возбуждено в отношении «неустановленных руководителей» ООО «Сибтопэнерго», другое — в отношении руководства ООО «Инвест Плюс».

По версии следствия, 22 октября 2013 года кипрский офшор Labrosan Holdings Limited купил 24% акций Лыткаринского завода оптического стекла у двух компаний: 10% — у «Сибтопэнерго», за 82 млн руб., 14% — у компании «Инвест Плюс», за 97 млн руб. Через два месяца Labrosan продал акции госкорпорации «Ростех» в пять раз дороже — за 862,6 млн руб. В соответствии с требованиями Налогового кодекса компании должны были заплатить налог в размере 20% на прибыль от реализации ценных бумаг, говорится в постановлениях.

«Установлено, что ООО «Сибтопэнерго», ООО «Инвест Плюс», Labrosan Holdings Limited фактически были аффилированы с Эдуардом Тараном и подконтрольны указанному лицу. Основной целью использования офшорной компании Labrоsan Holdings Limited в сделке по отчуждению 24-процентного пакета ЛЗОС в пользу «Ростеха» являлось уклонение подконтрольных Тарану юридических лиц — «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» — от уплаты налога на прибыль с организации», — цитировал РБК письмо следователей в ФНС. По версии следствия, руководство компаний занизило доходы от продажи акций завода, что позволило уменьшить уплачиваемый налог на прибыль с организаций за 2013 год на 153 млн руб.