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СК закрыл дело о продаже «Ростеху» производителя оптики для «Арматы»
Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов при продаже «Ростеху» акций производителя стратегически важных оптических изделий закрыто. Следствие считало, что из-за схемы с офшорами бюджет недополучил более 150 млн руб.
Лыткаринский завод оптического стекла (Фото: Ольга Добровидова / ТАСС)

В управлении Следственного комитета по Новосибирской области прекратили уголовное дело, которое было возбуждено по подозрению в неуплате налогов при сделке по продаже «Ростеху» 24% акций Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС), продукция которого закупается Минобороны и «Роскосмосом». Продавцом выступала структура российского предпринимателя Эдуарда Тарана.

Как появились дела об уклонении от уплаты налогов

В июне 2018 года в Главном следственном управлении СКР по Москве было возбуждено два уголовных дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК). Копии постановлений о возбуждении дел есть у РБК, их подлинность подтвердил источник, знакомый с материалами расследования. Фабула у дел одинакова, одно было возбуждено в отношении «неустановленных руководителей» ООО «Сибтопэнерго», другое — в отношении руководства ООО «Инвест Плюс».

По версии следствия, 22 октября 2013 года кипрский офшор Labrosan Holdings Limited купил 24% акций Лыткаринского завода оптического стекла у двух компаний: 10% — у «Сибтопэнерго», за 82 млн руб., 14% — у компании «Инвест Плюс», за 97 млн руб. Через два месяца Labrosan продал акции госкорпорации «Ростех» в пять раз дороже — за 862,6 млн руб. В соответствии с требованиями Налогового кодекса компании должны были заплатить налог в размере 20% на прибыль от реализации ценных бумаг, говорится в постановлениях.

«Установлено, что ООО «Сибтопэнерго», ООО «Инвест Плюс», Labrosan Holdings Limited фактически были аффилированы с Эдуардом Тараном и подконтрольны указанному лицу. Основной целью использования офшорной компании Labrоsan Holdings Limited в сделке по отчуждению 24-процентного пакета ЛЗОС в пользу «Ростеха» являлось уклонение подконтрольных Тарану юридических лиц — «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» — от уплаты налога на прибыль с организации», — цитировал РБК письмо следователей в ФНС. По версии следствия, руководство компаний занизило доходы от продажи акций завода, что позволило уменьшить уплачиваемый налог на прибыль с организаций за 2013 год на 153 млн руб.

Почему закрыли дело

Уголовные дела были отправлены в новосибирское управление СКР, где их объединили в одно. После чего уголовное дело об уклонении от уплаты налогов было прекращено из-за отсутствия события преступления (по ч. 1 ст. 24 УПК), говорится в материалах следствия.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета и управления СКР по Новосибирской области, а также в многопрофильный «РАТМ Холдинг», президентом и ключевым акционером которого является Таран. В «Ростехе» ситуацию не прокомментировали.

Ранее в пресс-службе «РАТМ Холдинга», предприятия которого занимаются в том числе оптико-электронным приборостроением, утверждали, что законность сделки с акциями Лыткаринского завода проверялась как уполномоченным налоговым ведомством, так и правоохранительными органами, и состава преступления те не нашли.

Чем известен Лыткаринский завод

Лыткаринский завод оптического стекла расположен в Московской области и входит в состав холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех». Помимо оптического стекла он производит стекловолокно, крупногабаритные астрономические зеркала, космические объективы, оптику для спецаппаратуры космического, авиационного и наземного базирования для Минобороны и «Роскосмоса». По данным СПАРК, контролирующий акционер завода (56%) — «Ростех», чистая прибыль предприятия по итогам 2017 года — 385,4 млн руб.

С 2010 года предприятие занимается разработкой оптико-электронных приборов для проекта «Армата» в интересах Минобороны и Уральского конструкторского бюро машиностроения (входит в Уралвагонзавод), следует из ежегодной отчетности ЛЗОС.

Автор: Дмитрий Серков
При участии: Инна Сидоркова
Теги: «Ростех», стекло, Эдуард Таран
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