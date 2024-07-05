Merlion купил бренды Vitek и Maxwell

Дистрибьютор, владелец бренда Digma и магазина «Ситилинк» Merlion приобрел собственника брендов бытовой техники Maxwell и Vitek, их развитием будет заниматься объединенная команда Merlion и экс-владельца Golder Electronics

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Группа компаний Merlion купила Golder Electronics, в портфель которой входят бренды Vitek, Röndell, Maxwell и Coolfort, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

«Дальнейшим развитием этих брендов займется объединенная команда Golder Electronics и Private Labels.Merlion, подразделения, отвечающего за собственные торговые марки группы компаний», — сказано в сообщении.

Сумма сделки, заключенной 4 июля, не раскрывается.

Merlion — широкопрофильный дистрибьютор, владелец интернет-магазинов «Ситилинк», «Позитроника», брендов Digma (ноутбуки, мониторы, телевизоры и другая электроника), Sunwind (телефоны, планшеты, телевизоры и т.д.) и др. Направление «Техника для дома» компания развивает c 2009 года.

Golder Electronics создана 1993 году, занимается продажей и обслуживанием бытовой техники и посуды. Российский бренд Vitek появился в 2000-м, под этой маркой продают бытовую технику — пылесосы, утюги, электрочайники, мультиварки и т.д. Под брендом Maxwell также продается бытовая техника. Röndell — созданный в Германии бренд, в России с 2006 года. Изначально это была марка посуды, сейчас также выпускается техника для кухни. Coolfort специализируется на термохолодильниках, вентиляторах и другой технике для дома.

В апреле этого года бывшего гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко приговорили к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210), покушении на получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290), заведомо ложном доносе (ч. 3 ст. 306) и ложных показаниях (ч. 2 ст. 307 УК).

Согласно версии обвинения, Симоненко, сфабриковав с помощью сотрудников Следственного комитета России и ФСБ уголовное дело в отношении бывших работодателей (соучредителей Merlion Олега Карчева, Алексея Абрамова, Владислава Мангутова и топ-менеджера Бориса Левина), вымогал у них 15 млрд руб. за прекращение преследования. Бывший гендиректор свою вину не признал.

Прежде потерпевшие сами были подозреваемыми, когда Симоненко в 2020 году обвинил их в организации покушения на себя. По версии мужчины, мотивом стал долг $4,5 млн из-за его увольнения. Следствие установило, что исполнителем покушения был ветеран боевых действий в Донбассе Григорий Жеренов. Он написал явку с повинной и рассказал следствию, что был нанят руководителями Merlion.

После ареста совладельцев Merlion в октябре 2020 года участники преступного сообщества начали вымогать у них деньги за завершение уголовного преследования. После передачи дела в главное управление СК следователи предположили, что покушения не было, и в феврале 2022 года арестовали самого Симоненко. В причастности к вымогательству также подозревают нескольких следователей и сотрудников ФСБ.