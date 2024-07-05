Структура «Интер РАО» поборется за проект «Россетей» на ₽54 млрд

Структура «Интер РАО» и уральская ЭСК «Энергомост» борются за контракт на строительство одного из крупнейших проектов «Россетей», реализуемого для снижения энергодефицита в Приморье. Его цена — 54 млрд руб.

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Строительно-инжиниринговое ООО «Энергосеть», входящее в структуры «Интер РАО», и уральское ООО «ЭСК «Энергомост» подали заявки на контракт по строительству линии электропередачи (ЛЭП) Приморская ГРЭС — «Варяг» в Приморском крае, следует из материалов тендера «Россетей». Стоимость проекта, реализуемого для снижения энергодефицита в регионе, оценивается в 54 млрд руб.

В объем работ входят строительство и пусконаладка высоковольтной линии (ВЛ) Приморская ГРЭС — «Варяг» на 500 кВ протяженностью около 475,2 км с непосредственным строительством и пусконаладкой подстанции (ПС) «Варяг» на 500 кВ. Также требуются реконструкция ВЛ 500 кВ Владивосток — «Лозовая» (с образованием ВЛ 500 кВ «Варяг» — Владивосток, ВЛ 500 кВ «Варяг» — «Лозовая») и реконструкция ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ — «Береговая-2» (с образованием ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ — «Варяг», ВЛ 220 кВ «Варяг» — «Береговая-2»).

Согласно материалам тендера, новая ЛЭП протянется с севера на юг края от поселка городского типа Лучегорск до Шкотовского муниципального района, где будет построена подстанция «Варяг». Максимальная цена договора составляет 53,728 млрд руб. Полностью проект должен быть завершен и сдан до конца 2026 года.

В рамках конкурсного отбора ЭСК «Энергомост» подала заявку с максимальной стоимостью контракта — 53,728 млрд руб, следует из протокола. По данным Rusprofile, компания принадлежит бизнесменам Алексею Никитину (75%) и Павлу Харитонову (25%). Ее чистая прибыль по итогам 2023 года выросла почти в пять раз, до 1,9 млрд руб. ЭСК «Энергомост» специализируется на проектировании и выполнении полного комплекса работ «под ключ» в сфере электроэнергетики, строительства дорог, мостов и трубопроводов. Среди ее проектов — строительство ВЛ 500 кВ «Нижнеангарская» — Усть-Кут, которая вместе с ПС 500 кВ «Нижнеангарская» стали завершающими объектами электрификации первого этапа расширения Восточного полигона.

В свою очередь, «Энергосеть» подала заявку на 53,726 млрд руб. По данным Rusprofile, основным собственником компании выступает ООО «ЭВ-Групп», аффилированное с «Интер РАО». Чистая прибыль «Энергосети» в 2023 году выросла в пять раз, до 3,4 млрд руб. Компания ранее работала на таких проектах «Интер РАО», как Прегольская ТЭС, Пермская ГРЭС, Маяковская ТЭС, Талаховская ТЭС.

Итоги тендера должны быть подведены не позднее 12 июля.

Для чего нужен проект

Глава «Россетей» Андрей Рюмин в начале июня сообщал, что компания приступает к строительству ЛЭП Приморская ГРЭС — «Варяг» в Приморском крае, в которое планирует инвестировать более 50 млрд руб. Он объяснял, что проект необходим для выдачи дополнительной мощности, поскольку юг Приморья в настоящее время энергодефицитный. «Это будет один из самых крупных проектов в ближайшие два-три года», — отмечал Рюмин.

За последние годы «Россети» ввели в Приморье несколько крупных объектов для расширения Восточного полигона железных дорог и электроснабжения территорий опережающего развития, рассказал РБК директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. «Но даже на этом фоне проект масштабный и нацелен на решение проблемы энергодефицита, которая исторически существует в Приморье», — говорит эксперт.

Для сравнения, объем финансирования энергоснабжения Восточного полигона суммарно по двум этапам оценивается в 430 млрд руб., говорил также в июне Рюмин. Между тем в этом году «Россети» планируют завершить большинство мероприятий уже второго этапа.

Особенность энергосистемы региона заключается в том, что потребители сосредоточены на юге, где находятся Владивосток, крупные порты и территории опережающего развития. К примеру, там расположена судостроительная верфь «Звезда» и строится Приморский металлургический завод (резиденты ТОР «Большой камень»), замечает Пикин. При этом ключевая генерация — Приморская ГРЭС — на севере. С севера также идут перетоки мощности из Амурской области, где расположены Бурейская и Зейская ГЭС. «Соответственно, для дальнейшего экономического развития региона необходима новая сетевая инфраструктура», — отмечает эксперт.

«Строительство линии электропередачи Приморская ГРЭС — «Варяг» позволит снизить проблему локального дефицита электроэнергии на юге Приморья и осуществить технологическое присоединение новых потребителей, в том числе строящегося Приморского металлургического завода», — рассказали РБК в пресс-службе «Системного оператора» (СО, диспетчер единой энергосистемы России).

Согласно материалам СО, завершение строительства высоковольтной линии Приморская ГРЭС — «Варяг» ожидалось в конце декабря 2025 года и учтено в балансе мощности с 2026 года. Однако полностью проблема непокрываемого дефицита в регионе после реализации проекта все равно не будет решена.

По прогнозам, в среднесрочной перспективе нагрузка на севере Приморья сохранится на существующем уровне, а на юге продолжит расти, согласен Пикин. «Новый транзит на какое-то время снимет проблему дефицита. Но затем при сохранении существующего тренда потребуются дополнительные мощности. В том числе обсуждается строительство в Приморье атомной электростанции. Соответственно, нужны будут новые сети, чтобы обеспечить передачу ее энергии потребителям», — считает эксперт.

В СО напоминают, что в целом рост потребления электроэнергии на территории объединенной энергосистемы Востока по итогам прошлого года составил 3,3%, это «существенно превышает средние по стране показатели в 1,4%». Согласно утвержденной Схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы, баланс электрической энергии ОЭС Востока к 2029 году складывается с дефицитом 8763 млн кВт·ч. «Перспективный дефицит мощности в регионе на горизонте 2029–2030 годов составит не менее 1348 МВт, а с учетом решения задач обеспечения балансовой надежности для условий маловодного года и опережающего развития — до 1935 МВт», — заключают в «Системном операторе».