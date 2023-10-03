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«Россети» предложили запретить бесплатный переход компаний на свои ЛЭП

«Ъ»: Путин поддержал запрет бесплатного перехода предприятий на свои энергосети
Глава «Россетей» попросил Путина запретить бесплатный переход компаний на собственную генерацию и взимать с промышленников компенсацию недополученных доходов за выход из общей сети, узнал «Ъ». Президент предложение поддержал
Фото: Андрей Бикбаев / ТАСС
Фото: Андрей Бикбаев / ТАСС

Глава «Россетей» Андрей Рюмин в обращении к президенту России Владимиру Путину попросил решить проблему ухода промышленности из общей электросети на собственную генерацию, в частности, ввести запрет на «выход из котла» (частичный или полный переход на потребление энергии с собственной электростанции) без компенсации. Об этом говорится в письме Рюмина главе государства от 16 августа, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

Как отмечает газета, в отрасли уже долгие годы обсуждают проблему постепенного ухода промышленности на частичное потребление электроэнергии от собственной генерации для экономии расходов. Для «Россетей» это приводит к росту объема выпадающих доходов и недополученной выручки, а для оставшихся потребителей — к росту тарифов, написал Рюмин.

В результате, по словам главы госхолдинга, «усиливаются экономические предпосылки» дальнейшего ухода из сети и «может складываться ситуация, когда все затраты на содержание сетевой инфраструктуры вынуждены будут нести социально значимые группы потребителей, малый и средний бизнес».

В связи с этим Рюмин предложил запретить частичный или полный переход на потребление энергии с собственной электростанции «без компенсирующих мероприятий». Он полагает, что потребители, уходящие на собственную генерацию, обязаны «не только оплачивать мероприятия, связанные непосредственно с изменением схемы энергоснабжения, но и компенсировать недополученные доходы сетевой организации». Вместе с этим глава «Россетей» считает необходимым транслировать на потребителей и «специальные надбавки» к цене на мощность, «связанные с решением приоритетных для страны задач».

Потребители оптового энергорынка через надбавки к цене на мощность оплачивают, в частности, строительство новой генерации в Крыму, снижение тарифов на Дальнем Востоке, новые ТЭС, ГЭС, АЭС и ВИЭ, отмечает газета.

По оценкам Совета производителей энергии, доля надбавок в цене мощности в 2023 году достигла 65%, или 581 млрд руб.

По данным «Коммерсанта», получивший письмо Владимир Путин расписал его на вице-премьера Александра Новака и дал резолюцию: «Предложение справедливое, нужно подготовить решение». Новак в свою очередь поручил Минэнерго и профильным ведомствам проработать вопрос.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим полагает, что наиболее экстравагантное предложение «Россетей» — инициатива о взимании компенсационного сбора с потребителей, решивших покинуть единую энергосистему. Неясно, как предполагается рассчитывать величину указанной компенсации, отмечает он: «С учетом того, что падение полезного отпуска при выходе энергоемкого потребителя носит долгосрочный характер, нивелировать рост тарифа этим платежом будет невозможно. Экономическая природа таких выплат весьма спорна, учитывая, что присоединение к сети не предусматривало такого условия».

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«Россети» — один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 78 регионах России. В управлении группы находятся 2,45 млн км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 826 тыс. МВА. По сетям холдинга передается более 77% всей вырабатываемой в стране электроэнергии.

Контролирующим акционером материнской компании — ПАО «Россети» — является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. Общая численность персонала составляет порядка 230 тыс. человек.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
энергосети электричество доходы бюджета Владимир Путин «Россети»
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