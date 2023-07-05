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Глава Saudi Aramco спрогнозировал рост мирового спроса на нефть

Глава Saudi Aramco: у роста спроса на нефть в мире «хорошие перспективы»
Глава Saudi Aramco Амин Нассер назвал хорошими перспективы роста спроса на нефть за счет Китая и других азиатских стран. Но пока Эр-Рияд и Москва решили добровольно снизить добычу, чтобы «обеспечить баланс рынка»
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Амин Нассер
Амин Нассер (Фото: Daniel Kramer / Reuters)

Президент саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер в кулуарах 8-го Международного семинара ОПЕК заявил журналистам 5 июля, что у роста спроса на нефть в мире «хорошие перспективы». Это будет происходить во многом благодаря наращиванию потребления в Китае и других странах Азии.

Саудовская Аравия нарастила экспорт в Европу, в частности, подписав соглашение с польской нефтеперерабатывающей компанией PKN (ранее закупала нефть в России), сообщил Нассер.

Глава Минэнерго ОАЭ Сухейль аль-Мазруи также заявил, что разговоры о снижении спроса на нефть не имеют смысла. Он ожидает, что в 2023 году спрос вырастет на 2 млн барр. в сутки. Такая же оценка была в прогнозе ОПЕК за июнь: согласно подсчетам картеля, в текущем году спрос должен вырасти с 99,57 барр. до 101,91 млн барр. в сутки.

Однако 3 июля российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия в августе добровольно сократит экспорт на дополнительные 0,5 млн барр. в сутки в рамках «усилий по обеспечению баланса рынка». С марта Россия уже объявила о сокращении добычи на 0,5 млн барр., которое будет действовать до конца года. Таким образом, в августе добыча будет снижена на1 млн барр. в сутки по сравнению с февралем 2023 года (по оценкам ОПЕК, тогда Россия добывала 9,95 млн барр. в сутки), то есть до 8,95 млн барр. в сутки.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в начале июня сказал, что королевство продлит добровольное ограничение добычи на 1 млн барр., которое действует только в июле, до конца августа. То есть Эр-Рияд будет добывать около 9 млн барр. в сутки. В августе в рамках нового дополнительного сокращения Россия должна будет добывать нефть примерно на одном уровне с Саудовской Аравией — 8,95 млн барр. в сутки.

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Теги
Георгий Смирнов
цены на нефть ОАЭ Саудовская Аравия Saudi Aramco

Встреча с
Игорем Шуваловым

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Подать заявку
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