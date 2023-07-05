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IS узнала о выводе Ротенбергом средств из финского банка перед санкциями

IS: Борис Ротенберг смог вывести средства из финского банка за четыре дня до санкций ЕС
Борис Ротенберг попал под санкции ЕС 8 апреля. За несколько дней до этого он успел вывести из банка деньги своей компании Rinimex наличными, пишет газета Ilta-Sanomat
Борис Ротенберг
Борис Ротенберг (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Финский банк Suupohjan Osuuspankin позволил российскому бизнесмену Борису Ротенбергу (Forbes оценивает его состояние в $1,4 млрд; у него есть гражданство Финляндии) вывести деньги его компании Rinimex наличными перед тем, как он попал под санкции ЕС, пишет газета Ilta-Sanomat со ссылкой на документы финансового надзора страны.

По данным издания, в мае 2020 года отдел комплаенс (занимается в том числе минимизацией административных и финансовых потерь банка) рекомендовал банку прекратить оказание услуг компании Ротенберга из-за опасения вторичных санкций со стороны США. Миллиардер был внесен в американский санкционный список в 2014 году, после того как Россия присоединила Крым. Банк последовал рекомендации и принял решение о прекращении обслуживания в конце 2020 года. В конечном итоге исполнение решения было отсрочено до 4 апреля 2022 года.

Издание указывает, что Ротенберг смог вывести средства, заверив, что не вывезет их в Россию или Белоруссию.

Rinimex раньше принадлежали многоквартирные дома на полуострове Ханко, а также недвижимость и земля в Лапландии.

Под европейские санкции, введенные после начала военных действий на Украине, Ротенберг попал 8 апреля прошлого года.

Представитель Ротенберга отказался от комментариев.

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Бизнесмен в 2018 году подал иск к банкам Nordea, Danske Bank, Osuuspankki и Handelsbanken, которые перестали обслуживать связанные с ним счета, включая финский сбор за использование автодорог, оплату услуг ЖКХ, кредитные платежи, из-за американских санкций. В 2020 году миллиардер проиграл суд.

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Елена Чернышова
При участии
Тимофей Дзядко
Борис Ротенберг санкции ЕС Финляндия

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

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На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
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