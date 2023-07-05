IS узнала о выводе Ротенбергом средств из финского банка перед санкциями
Финский банк Suupohjan Osuuspankin позволил российскому бизнесмену Борису Ротенбергу (Forbes оценивает его состояние в $1,4 млрд; у него есть гражданство Финляндии) вывести деньги его компании Rinimex наличными перед тем, как он попал под санкции ЕС, пишет газета Ilta-Sanomat со ссылкой на документы финансового надзора страны.
По данным издания, в мае 2020 года отдел комплаенс (занимается в том числе минимизацией административных и финансовых потерь банка) рекомендовал банку прекратить оказание услуг компании Ротенберга из-за опасения вторичных санкций со стороны США. Миллиардер был внесен в американский санкционный список в 2014 году, после того как Россия присоединила Крым. Банк последовал рекомендации и принял решение о прекращении обслуживания в конце 2020 года. В конечном итоге исполнение решения было отсрочено до 4 апреля 2022 года.
Издание указывает, что Ротенберг смог вывести средства, заверив, что не вывезет их в Россию или Белоруссию.
Rinimex раньше принадлежали многоквартирные дома на полуострове Ханко, а также недвижимость и земля в Лапландии.
Под европейские санкции, введенные после начала военных действий на Украине, Ротенберг попал 8 апреля прошлого года.
Представитель Ротенберга отказался от комментариев.
Бизнесмен в 2018 году подал иск к банкам Nordea, Danske Bank, Osuuspankki и Handelsbanken, которые перестали обслуживать связанные с ним счета, включая финский сбор за использование автодорог, оплату услуг ЖКХ, кредитные платежи, из-за американских санкций. В 2020 году миллиардер проиграл суд.