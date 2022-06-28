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Бизнес ,  
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На спутники по контролю за погодой в Арктике потребуется почти ₽45 млрд

В Минприроды оценили стоимость новых спутников для Северного морского пути в ₽44,2 млрд
Для повышения качества прогноза погоды и ледовой обстановки на Северном морском пути надо запустить семь спутников за ₽44,2 млрд. По версии Минприроды, это поможет избежать заторов судов с грузами для Дальнего Востока
Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Для повышения качества прогноза ледовой обстановки в акватории Северного морского пути (СМП) нужно построить и запустить в космос в 2029–2030 годах семь спутников на общую сумму 44,2 млрд руб. Об этом говорится в материалах Минприроды, которые глава ведомства Александр Козлов направил в правительство 15 июня (у РБК есть копия). Материалы использовались для подготовки заседания госкомиссии по вопросам развития Арктики, состоявшегося 23 июня под председательством вице-премьера Юрия Трутнева.

О необходимости увеличить число спутников говорится в проекте плана мероприятий по повышению качества прогноза ледовой обстановки, который был разработан Минприроды совместно с «Росатомом», «Роскосмосом», Минтрансом и другими профильными ведомствами, сообщили РБК в пресс-службе Минприроды. Это произошло после того, как во льдах Арктики в конце 2021 года застряли более 20 гражданских судов. Тогда президент Владимир Путин поручил министру транспорта Виталию Савельеву «навести порядок» с перевозками грузов для снабжения Дальнего Востока.

Разрабатываемый план — часть работы по обеспечению круглогодичной навигации по Северному морскому пути, в которую входит создание спутниковой группировки, а также сети автоматических пунктов наблюдений, отмечает представитель Минприроды.

Представитель Минтранса рекомендовал обратиться за комментариями в «Росатом». РБК направил запросы в пресс-службы «Росатома» и «Роскосмоса», а также в Минфин и Росгидромет.

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Зачем нужны дополнительные спутники

Среди причин прошлогоднего затора в Арктике гендиректор «Росатома» (единый инфраструктурный оператор СМП) Алексей Лихачев называл в том числе пробелы в работе Росгидромета, чей «прогноз опоздал на две недели». Более достоверный прогноз помогают формировать космические технологии.

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«Без орбитального освещения обстановки в Арктике и на всем протяжении Севморпути наши ледовые караваны будут слепоглухонемы», — отмечал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на совещании у премьера Михаила Мишустина еще в октябре 2020 года. Учитывая продолжительную полярную ночь и обычно крайне облачную погоду в Арктике, в качестве инструментов освещения обстановки в этом регионе надо задействовать «всевидящие» радиолокационные спутники, метеоспутники, навигацию ГЛОНАСС, а также устойчивую космическую связь и интернет по всему маршруту, указывал он.

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Северный морской путь проходит от пролива Карские Ворота до мыса Дежнева вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово). Он соединяет европейские и дальневосточные порты, устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему, отмечает пресс-служба Росгидромета. В 2021 году объем грузоперевозок по этому маршруту составил около 34,9 млн т, их стоимость — 1,6 трлн руб., сообщала пресс-служба Трутнева. За шесть месяцев 2022 года объем грузопотока может вырасти на 5–7% по сравнению с первым полугодием 2021-го. К 2024 году планируется создать инфраструктуру для увеличения грузопотока до 80 млн т. По словам Трутнева, именно СМП может и должен взять на себя часть транспортной нагрузки на востоке, куда российские экспортеры были вынуждены перенаправить значительную часть своих товаров из-за западных санкций, введенных после начала спецоперации на Украине.

На какие спутники нужно финансирование

Чтобы обеспечить Росгидромет информацией в полном объеме в акватории СМП, планировалось запустить в космос четыре спутника. Но при формировании бюджета в 2016–2021 годах финансирование было выделено только на два таких аппарата, из которых в феврале 2021-го был запущен первый — гидрометеорологический космический аппарат «Арктика-М» производства «НПО Лавочкина» (второй планируется к запуску в 2023 году). Создаваемая орбитальная группировка в составе двух спутников «Арктика-М» обеспечит гидрометеорологический мониторинг в акватории СМП до 2026 года.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев еще в январе 2022 года говорил, что группировку метеоспутников «Арктика-М» нужно увеличить до четырех аппаратов. «Среди самых важных достижений науки 2021 года мы всегда упоминаем запуск «Арктики-М». Пока в Федеральной космической программе подтвержден запуск двух таких космических аппаратов, но для обеспечения круглосуточного мониторинга должны летать четыре», — сказал он.

Для того чтобы решать задачи мониторинга после этого срока, нужно еще семь спутников, следует из материалов Минприроды: четыре спутника «Арктика-М» (стоимость их создания — 21,2 млрд руб.; срок запуска — 2029–2030 годы), два космических аппарата «Кондор-ФКА» (разработчик — ВПК «НПО машиностроения»), а также спутник «Обзор-Р» (РКЦ «Прогресс»). Совокупная стоимость трех последних — 23 млрд руб., эти аппараты нужны для обеспечения ледового прогнозирования с требуемыми характеристиками в акватории СМП на период 2027–2034 годов. Сейчас на заводах производятся два аналогичных спутника «Кондор-ФКА» и один «Обзор-Р». Их запуск планируется в 2022–2023 годах. Но они обеспечат ледовое прогнозирование на СМП до 2027 года, следует из материалов Минприроды.

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Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко
Северный морской путь спутники Роскосмос Минприроды

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