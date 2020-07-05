Собянин оценил вложенные в развитие Новой Москвы средства в 1,5 трлн руб.

Такую сумму власти города и бизнес вложили с момента присоединения Новой Москвы к столице. Доля средств, выделенных из городского бюджета, составила лишь одну пятую часть

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Столичные власти и частные предприниматели за последние восемь лет вложили в развитие Новой Москвы около 1,5 трлн руб. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, из городского бюджета в развитие инфраструктуры Новой Москвы было вложено около 300 млрд руб. «Это гигантская сумма», — отметил градоначальник (цитата по «РИА Новости»).

При этом он добавил, что бизнес затратил на эти цели еще больше — 1,2 трлн руб.

Собянин напомнил, что за этот период в Новой Москве было построено восемь станций метрополитена, больше 200 км дорог, десятки школ, детских садов, поликлиник и больниц. «Создано почти четверть миллиона рабочих мест», — подчеркнул он.