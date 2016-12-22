«Газпром» опроверг заявление «Нафтогаза» о возобновлении ареста активов

Российская компания заверяет, что сообщение «Нафтогаза» о том, что швейцарский суд возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, не совсем соответствует действительности

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Суд швейцарского кантона Цуг в конце июня приостановил исключение акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG из списка активов, на которые налагается арест по спору «Газпрома» с «Нафтогазом», заявили РБК в пресс-службе российской энергетической корпорации.

Таким образом «Газпром» опроверг заявление «Нафтогаза», который утверждал, что швейцарский суд своим решением от 29 июня возобновил арест этих акций.

«Исключение акций приостановлено на срок рассмотрения заявления «Нафтогаза Украины» об оспаривании действий судебных приставов», — говорится в сообщении российской компании.

В минувшую среду, 4 июля, украинская компания сообщила, что успешно обжаловала решение швейцарского суда о снятии ареста с ценных бумаг Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Как пояснили в «Нафтогазе», предыдущая инстанция сняла арест из-за того, что указанные компании заявили местным властям, что их акции находятся за пределами кантона и по этой причине не попадают под их юрисдикцию.

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