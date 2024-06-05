Пытавшийся спрятаться от суда в Москве немецкий бизнесмен нашелся
Немецкий бизнесмен Ральф Новак, приговоренный в России к пяти годам заключения по делу о хищении акций каршеринга BelkaСar, добровольно пришел в инспекцию, подтвердил РБК его адвокат Константин Елфимов.
Der Spiegel ранее писал, что Новак 3 июня пытался найти убежище на территории посольства Германии в Москве.
Находящийся под домашним арестом Новак в этот день не явился на оглашение приговора.
В пресс-службе Тушинского суда Москвы сообщили, что бизнесмена приговорили к пяти годам. Также приговор озвучили второму фигуранту дела, предпринимателю Ильнуру Азмуханову.
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