Пытавшийся спрятаться от суда в Москве немецкий бизнесмен нашелся

Ральф Новак (Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»)

Немецкий бизнесмен Ральф Новак, приговоренный в России к пяти годам заключения по делу о хищении акций каршеринга BelkaСar, добровольно пришел в инспекцию, подтвердил РБК его адвокат Константин Елфимов.

Der Spiegel ранее писал, что Новак 3 июня пытался найти убежище на территории посольства Германии в Москве.

Находящийся под домашним арестом Новак в этот день не явился на оглашение приговора.

В пресс-службе Тушинского суда Москвы сообщили, что бизнесмена приговорили к пяти годам. Также приговор озвучили второму фигуранту дела, предпринимателю Ильнуру Азмуханову.

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