 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Немецкого инвестора приговорили к пяти годам за хищение акций BelkaCar

Немецкий инвестор Ральф Новак получил пять лет колонии за хищение акций BelkaCar
Инвестора Ральфа Новака обвинили в организации хищения 52,4% акций каршеринга BelkaCar в 2017 году. Два года спустя мажоритарным акционером компании стал Борис Зимин, который тоже проходит по делу, он арестован заочно
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Немецкого предпринимателя Ральфа Новака приговорили к пяти годам заключения по делу о хищении акций каршеринга BelkaСar, сообщили РБК в пресс-службе Тушинского суда Москвы. Также приговор озвучили второму фигуранту дела, предпринимателю Ильнуру Азмуханову.

Обоих осудили по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере или организованной группой). Новаку назначили пять лет колонии общего режима и штраф 800 тыс. руб., Азмуханову — четыре года колонии общего режима, штраф 500 тыс. руб. Кроме того, был частично удовлетворен иск потерпевшей стороны — на 393,7 млн руб.

Новака и Азмуханова задержали в феврале 2022 года (дело завели годом ранее), сначала они находились под стражей, а затем бизнесменов перевели под домашний арест. В августе того же года был заочно арестован еще один немецкий предприниматель Фабиан Кройхер по тому же делу, в январе 2023-го — российский бизнесмен Борис Зимин (признан Минюстом иноагентом, это сын основателя «ВымпелКома» Дмитрия Зимина).

Кройхер — соучредитель и исполнительный директор швейцарской Bryanston Group, которая затем стала называться Winterberg Group. У нее компания Зимина BMT Private Equity Ltd в 2019 году приобрела мажоритарную долю российского юрлица компании АО «Каршеринг», которая управляет BelkaCar. При этом внутри Bryanston Group возник корпоративный конфликт, поскольку ее другой совладелец, Бенедикт Соботка (проходит потерпевшим по делу), обвинял компанию в убытках из-за вывода 52,4% акций каршеринга и других активов.

Адвокат заявил о связи дела Зимина с акциями BelkaCar
Политика
Фото:Максим Стулов / ТАСС

Новак и Кройхер были одними из инвесторов BelkaCar, Азмуханов — инвестиционным директором Winterberg Group. По версии следствия, как писал «Коммерсантъ», Новак был организатором хищения, Азмуханов — исполнителем его плана. В 2017 году они похитили 52,4% акций BelkaCar, вступив в сговор с руководством кипрского офшора BelkaCar Ltd, после чего акции были незаконно проданы Bryanston Resources АG. Сделка была фиктивной и прошла без реальной оплаты.

Помимо этого эпизода фигурантам вменяют похищение 50% долей ООО «Брайнстон», которые принадлежали Соботке.

Новак и Азмуханов вину не признали. Адвокат Новака Константин Третьяков говорил BFM.ru, что Кройхер и Новак инвестировали в 52% акций кипрской компании BelkaCar €2 млн, взятых в заем, все документы по сделке были в порядке. При этом возник конфликт с Соботкой, считавшим инвестиции рискованным бизнесом. Потом они продали свою долю в каршеринге Зимину, что создало проблемы.

Черчесову предложили работу в новой сборной

Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича

Киев за 90 минут убедил США разрешить удары по России

Военные восприняли слова Макрона как разрешение ударов по регионам России

Хабиб Нурмагомедов встретился с Дональдом Трампом. Видео

Китайский зонд «Чанъэ-6» совершил успешную посадку на Луне. Видео

Минобороны России сообщило о групповом ударе по энергообъектам Украины

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
BelkaCar хищение мошенничество
Материалы по теме
МВД попросило заочно арестовать директора бывшего мажоритария BelkaCar
Общество
Суд на Кипре вновь заблокировал часть акций BelkaCar
Бизнес
Адвокат заявил о связи дела Зимина с акциями BelkaCar
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
Нападение на погибшего в Германии полицейского появились в сети. Видео Общество, 12:48
Сальдо сообщил об уничтожении украинского десанта в Херсонской области Политика, 12:46
Песков рассказал о подготовке Путина к экономическому форуму в Петербурге Политика, 12:44
Назван топ-10 застройщиков России по объемам строительства жилья Недвижимость, 12:39
Захарян пропустил тренировку сборной России Спорт, 12:38
Песков ответил на статью FT о споре России и Китая из-за цены на газ Политика, 12:36
Как выбрать кондиционер: виды и основные функции Недвижимость, 12:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Немецкого инвестора приговорили к пяти годам за хищение акций BelkaCar Бизнес, 12:32
Как объединить в рабочую команду Провидца, Героя, Зодчего и Ремесленника Pro, 12:29
Must-have в e-commerce: опыт крупных брендов РБК и Яндекс Реклама, 12:29
Чехия запустила пилотный проект помощи украинцам в возвращении на родину Политика, 12:27
Аэропорт Казани временно ограничил прием и отправку самолетов Общество, 12:18
Выдача ипотеки в мае ускорилась на фоне окончания льготной программы Недвижимость, 12:17
Сенатор Джабаров заявил о праве России сбивать украинские F-16 Политика, 12:17