Немецкого инвестора приговорили к пяти годам за хищение акций BelkaCar

Инвестора Ральфа Новака обвинили в организации хищения 52,4% акций каршеринга BelkaCar в 2017 году. Два года спустя мажоритарным акционером компании стал Борис Зимин, который тоже проходит по делу, он арестован заочно

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Немецкого предпринимателя Ральфа Новака приговорили к пяти годам заключения по делу о хищении акций каршеринга BelkaСar, сообщили РБК в пресс-службе Тушинского суда Москвы. Также приговор озвучили второму фигуранту дела, предпринимателю Ильнуру Азмуханову.

Обоих осудили по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере или организованной группой). Новаку назначили пять лет колонии общего режима и штраф 800 тыс. руб., Азмуханову — четыре года колонии общего режима, штраф 500 тыс. руб. Кроме того, был частично удовлетворен иск потерпевшей стороны — на 393,7 млн руб.

Новака и Азмуханова задержали в феврале 2022 года (дело завели годом ранее), сначала они находились под стражей, а затем бизнесменов перевели под домашний арест. В августе того же года был заочно арестован еще один немецкий предприниматель Фабиан Кройхер по тому же делу, в январе 2023-го — российский бизнесмен Борис Зимин (признан Минюстом иноагентом, это сын основателя «ВымпелКома» Дмитрия Зимина).

Кройхер — соучредитель и исполнительный директор швейцарской Bryanston Group, которая затем стала называться Winterberg Group. У нее компания Зимина BMT Private Equity Ltd в 2019 году приобрела мажоритарную долю российского юрлица компании АО «Каршеринг», которая управляет BelkaCar. При этом внутри Bryanston Group возник корпоративный конфликт, поскольку ее другой совладелец, Бенедикт Соботка (проходит потерпевшим по делу), обвинял компанию в убытках из-за вывода 52,4% акций каршеринга и других активов.

Новак и Кройхер были одними из инвесторов BelkaCar, Азмуханов — инвестиционным директором Winterberg Group. По версии следствия, как писал «Коммерсантъ», Новак был организатором хищения, Азмуханов — исполнителем его плана. В 2017 году они похитили 52,4% акций BelkaCar, вступив в сговор с руководством кипрского офшора BelkaCar Ltd, после чего акции были незаконно проданы Bryanston Resources АG. Сделка была фиктивной и прошла без реальной оплаты.

Помимо этого эпизода фигурантам вменяют похищение 50% долей ООО «Брайнстон», которые принадлежали Соботке.

Новак и Азмуханов вину не признали. Адвокат Новака Константин Третьяков говорил BFM.ru, что Кройхер и Новак инвестировали в 52% акций кипрской компании BelkaCar €2 млн, взятых в заем, все документы по сделке были в порядке. При этом возник конфликт с Соботкой, считавшим инвестиции рискованным бизнесом. Потом они продали свою долю в каршеринге Зимину, что создало проблемы.