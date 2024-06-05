Немецкий бизнесмен спрятался от суда в посольстве ФРГ в Москве и пропал

Бизнесмена Ральфа Новака в понедельник приговорили к пяти годам колонии по делу о хищении 52,4% акций каршеринга BelkaCar. На приговор он не явился. По данным Spiegel, в тот день он пытался получить убежище в немецком посольстве

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Немецкий бизнесмен Ральф Новак, приговоренным в России к пяти годам заключения по делу о хищении акций каршеринга BelkaСar, в понедельник (3 июня) днем попытался найти убежище на территории посольства Германии в Москве, однако после многочасовых переговоров с дипломатами добровольно покинул территорию дипмисии, выяснил Der Spiegel.

Как заявил изданию адвокат Новака Константин Елфимов, комментируя данные о попытке бизнесмена укрыться в посольстве, после приговора Тушинского суда Москвы немец «чувствовал себя плохо, был в панике и боялся снова попасть в тюрьму».

При этом Der Spiegel отмечает, что даже с юридической точки зрения у Новака было мало шансов получить помощь, поскольку, согласно Венской конвенции, посольство должно было бы по первому требованию передать его местным властям. Так называемое «посольское убежище» в его случае также не сработало бы, поскольку дело — не политическое.

Находящийся под домашним арестом Новак 3 июня не явился на оглашение приговора по его делу. Его адвокат тогда заявил, что не знает, где он находится. «Он (Новак. — РБК) обязательный человек. Может, он в больнице. Я не знаю, где он, мы пока не можем дозвониться, инспектор пока тоже», — говорил тогда Елфимов.

Источники «Коммерсанта» тогда сообщили, что накануне приговора Новаку стало плохо, видимо, из-за нервного перенапряжения. В результате медики госпитализировали предпринимателя предположительного с гипертоническим приступом, он был отправлен в одну из частных клиник.

Новака и его сообщника Ильнура Азмуханова задержали в феврале 2022 года (дело завели годом ранее), сначала они находились под стражей, а затем бизнесменов перевели под домашний арест. В августе того же года был заочно арестован еще один немецкий предприниматель Фабиан Кройхер по тому же делу, а в январе 2023-го — российский бизнесмен Борис Зимин (признан Минюстом иноагентом, это сын основателя «ВымпелКома» Дмитрия Зимина).

Кройхер — соучредитель и исполнительный директор швейцарской Bryanston Group, которая затем стала называться Winterberg Group. У нее компания Зимина BMT Private Equity Ltd в 2019 году приобрела мажоритарную долю российского юрлица компании АО «Каршеринг», которая управляет BelkaCar. При этом внутри Bryanston Group возник корпоративный конфликт, поскольку ее другой совладелец, Бенедикт Соботка (проходит потерпевшим по делу), обвинял компанию в убытках из-за вывода 52,4% акций каршеринга и других активов.

Новак и Кройхер были одними из инвесторов BelkaCar, Азмуханов — инвестиционным директором Winterberg Group. По версии следствия, как писал «Коммерсантъ», Новак был организатором хищения, Азмуханов — исполнителем его плана. В 2017 году они похитили 52,4% акций BelkaCar, вступив в сговор с руководством кипрского офшора BelkaCar Ltd, после чего акции были незаконно проданы Bryanston Resources АG. Сделка была фиктивной и прошла без реальной оплаты. Помимо этого эпизода фигурантам вменяют похищение 50% долей ООО «Брайнстон», которые принадлежали Соботке.

Новак и Азмуханов вину не признали. Еще один адвокат Новака Константин Третьяков говорил BFM.ru, что Кройхер и Новак инвестировали в 52% акций кипрской компании BelkaCar €2 млн, взятых в заем, все документы по сделке были в порядке. При этом возник конфликт с Соботкой, считавшим инвестиции рискованным бизнесом. Потом они продали свою долю в каршеринге Зимину, что создало проблемы.

«Исследуемые следственным органом события касаются корпоративного конфликта внутри компании Bryanston Resources AG и не связаны с деятельностью BelkaCar. Текущее постановление суда не влияет на прямую операционную деятельность компании», — заявили РБК в компании.