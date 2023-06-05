Глава «Абрау-Дюрсо» назвал перспективную для российских вин ценовую нишу

Ценовая ниша от 500 до 800 рублей «очень неплохая» для российского виноделия, считает глава «Абрау-Дюрсо» Павел Титов: такой диапазон позволяет «не пользоваться ухищрениями». Все, что дешевле, «вызывает сомнение» в качестве

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

По мнению президента «Абрау-Дюрсо» Павла Титова, которое он высказал в интервью РБК, на рынке есть «нездоровая ситуация»: в дешевом сегменте рынок залит испанскими и прочими иностранными винами. «Ценовая ниша от 500 до 800 рублей очень неплохая для российского виноделия. Конечно, нет предела совершенству, но такой диапазон позволяет не пользоваться всякими ухищрениями для занижения себестоимости и производить доступный продукт. Все, что сильно ниже в цене, вызывает сомнение в качестве, сказок не бывает», — ответил он на вопрос, сколько должно стоить российское вино, чтобы оно стало массовым продуктом потребления.

Рост объема поставок европейских вин был зафиксирован уже через несколько месяцев после начала специальной военной операции на Украине. В августе—октябре 2022 года (первые три месяца так называемого маркетингового года 2022/2023) страны ЕС экспортировали в Россию около 1 млн гл вина, что на 43% выше объемов аналогичного периода 2021-го. Тренд на увеличение поставок, например, тихих вин продолжается: в первом квартале 2023-го объем импорта этого вида алкоголя вырос на 30%, до 73,1 млн л. В числе основных стран-поставщиков: Испания (+11% год к году, 12,2 млн л), Грузия (+49%, 13,1 млн л), Италия (+15%, 13,4 млн л).

В прошлом году себестоимость производства российского вина, по словам Павла Титова, изменилась следующим образом: «Не считая жидкости, в среднем на 10–12% [произошло повышение], но некоторые позиции серьезно выросли». При этом он уточнил, что речь не всегда идет о комплектующих бутылки: «Но удорожание закупки деталей, ремонта оборудования и логистики сильно отражается на себестоимости. Сейчас замену каких-либо механизмов нужно планировать за десятки месяцев, и в этом смысле мы подвергаемся некоторым рискам: вдруг что-нибудь сломается и нам не удастся починить. Конечно, всегда можно перейти на другие линии, какие-то превратить в доноров, но это все неприятно».

С начала специальной военной операции на Украине сразу ряд крупных алкогольных брендов, например, Brown-Forman Corp и Diageo plc, отказались от поставок своей продукции в Россию. В ноябре прошлого года Минпромторг включил алкогольные напитки в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта.

Но, как отметил исполнительный директор крупнейшего импортера вин Luding Group Эрнест Хачатурян, алкоголь, ввезенный в Россию по параллельному импорту, зачастую дешевле на 5–10%, чем до принятия этой меры, — за счет ухода брендодержателя: «Бренды никуда не ушли. Сейчас можно найти все те же напитки, которые мы привыкли пить. Прежде всего это выгодно сетям, чтобы заполнить полку. Зачастую напитки по параллельному импорту могут стоить дешевле на 5–10%, потому что брендодержатель ушел, и его маржа, которая была, «спустилась» в цену».