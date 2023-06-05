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В «Абрау-Дюрсо» рассказали о «набитых шишках» на рынке алкоголя Китая

Глава «Абрау-Дюрсо» Павел Титов рассказал о смене стратегии на китайском рынке
«Абрау-Дюрсо» сократил экспорт в два раза, а среди зарубежных рынков сбыта остались Китай, Израиль и страны ЕАЭС, рассказал в интервью РБК глава компании Павел Титов
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Китайский рынок алкоголя непростой, а у местных потребителей достаточно специфические вкусы, при этом интерес к российской продукции там есть и КНР может стать хорошей платформой для новых продуктов, заявил в интервью РБК президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

Он отметил, что в Китае небольшой рынок игристого вина. По его оценке, это всего 12 млн бутылок за последние шесть лет, а китайские потребители если и выбирают зарубежное вино, то отдают предпочтение напиткам из стран, традиционно считающихся винодельческими, — например, из Франции и Италии.

Титов добавил, что в целом привычки китайцев в среднем и нижнем ценовом сегменте очень консервативны и выбор падает на пиво и байцзю (традиционный китайский крепкий алкогольный напиток). «Мы уже набили там шишек и пересматриваем стратегию в сторону крепких и безалкогольных напитков. Еще мы с удивлением обнаружили, что там в тренде сидр и в целом российские яблоки», — отметил глава «Абрау-Дюрсо».

Говоря о других рынках сбыта, Титов сообщил, что экспорт сократился в два раза и в объемах поставок, и в деньгах. «Весь западный мир теперь перестал быть для нас рынком сбыта, у нас остались Израиль, Китай и страны ЕАЭС», — сказал он.

До 2014 года, по словам Титова, «Абрау-Дюрсо» активно продавалось и в США, и в Великобритании, а потом «всё прекратилось». Он добавил, что позже «нашлись смельчаки в США, которые пришли к нам попробовать продукцию и решили возобновить поставки», но в 2022 году отгрузки прекратились. «На самом деле мы и не успели там нарастить значительные объемы», — отметил Титов.

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Теги
Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Анна Левинская
«Абрау Дюрсо» Павел Титов Китай экспорт
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