Прокуратура начала проверку после сообщений о забастовке в Delivery Club

Сервис Delivery Club утверждает, что уже внес изменения в режим работы и компенсировал штрафы жаловавшимся курьерам

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Прокуратура начала проверку из-за жалоб курьеров одного из сервисов доставки еды на ухудшение условий труда и штрафы. Об этом сообщается на сайте столичного управления надзорного ведомства. Речь идет о жалобах курьеров Delivery Club, пишет ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы московской прокуратуры Людмилу Нефедову.

«Прокуратура Москвы организовала проверку информации в интернете о нарушении прав курьеров организации, оказывающей услуги по доставке еды», — говорится в сообщении. Проверкой займется Савеловская межрайонная прокуратура.

В Delivery Club сообщили РБК, что сервис работает в штатном режиме. Причиной недовольства курьеров было тестовое увеличение зон доставки для пеших курьеров. «Тест проводился в Москве несколько дней и был завершен еще до появления жалоб. Некоторые курьеры получили штрафы за отказ от принятия заказов с увеличенным расстоянием, чем и было вызвано их недовольство. Эти штрафы уже компенсированы курьерам, в дальнейшем они применяться не будут, тестирование увеличенных зон также завершено», — сообщили в компании.