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Бизнес ,  
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Прокуратура начала проверку после сообщений о забастовке в Delivery Club

Сервис Delivery Club утверждает, что уже внес изменения в режим работы и компенсировал штрафы жаловавшимся курьерам
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Прокуратура начала проверку из-за жалоб курьеров одного из сервисов доставки еды на ухудшение условий труда и штрафы. Об этом сообщается на сайте столичного управления надзорного ведомства. Речь идет о жалобах курьеров Delivery Club, пишет ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы московской прокуратуры Людмилу Нефедову.

«Прокуратура Москвы организовала проверку информации в интернете о нарушении прав курьеров организации, оказывающей услуги по доставке еды», — говорится в сообщении. Проверкой займется Савеловская межрайонная прокуратура.

Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК
Протест у офиса Delivery Club (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В Delivery Club сообщили РБК, что сервис работает в штатном режиме. Причиной недовольства курьеров было тестовое увеличение зон доставки для пеших курьеров. «Тест проводился в Москве несколько дней и был завершен еще до появления жалоб. Некоторые курьеры получили штрафы за отказ от принятия заказов с увеличенным расстоянием, чем и было вызвано их недовольство. Эти штрафы уже компенсированы курьерам, в дальнейшем они применяться не будут, тестирование увеличенных зон также завершено», — сообщили в компании.

Delivery Club проверит сообщения о возможной забастовке курьеров
Общество
Фото: Сергей Смирнов / Global Look Press

В Delivery Club подчеркнули, что уверены в своей способности найти общий язык с сотрудниками: «Мы знаем, что недовольство некоторых курьеров сохраняется, мы отвечаем на их вопросы и продолжим делать это столько времени, сколько понадобится... На фоне режима домашней изоляции объем выполняемых курьерами заказов, а соответственно, и их заработок выросли. Также по итогам апреля и мая Delivery Club за свой счет удвоил чаевые, которые оставили курьерам пользователи через мобильное приложение».

Сообщения о забастовке курьеров появились 4 июня в Telegram-каналах. Один из работников говорил телеканалу «360», что создал чат для коллег, где обсуждались проблемы, основная из которых — резко увеличившееся количество штрафов: «Они начали штрафовать просто за все, что есть. Не принял заказ — штраф, опоздал — штраф». В этом чате начали обсуждаться варианты забастовки. После появления сообщений о жалобах курьеров в Delivery Club пообещали проверить информацию.

Авторы: Георгий Тадтаев, Анастасия Скрынникова
Теги: Delivery Club, курьер
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Delivery Club проверит сообщения о возможной забастовке курьеров
Общество
Сервис доставки еды Delivery Club удвоит чаевые для курьеров
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