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Центробанк разрешил АвтоВАЗу не раскрывать информацию

Центробанк освободил АвтоВАЗ от необходимости раскрывать информацию. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«Банк России принял решение освободить публичное акционерное общество «АвтоВАЗ» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», — говорится в сообщении.

Решение вступает в силу после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц.

В январе компания Alliance Rostec Auto B.V. — совместное предприятие альянса Renault-Nissan и госкорпорации «Ростех» — довела свою долю в АвтоВАЗе до 100% и стала единственным акционером автопроизводителя. После этого АвтоВАЗ подал заявку на делистинг акций с Московской фондовой биржи.

В конце апреля АвтоВАЗ в последний раз раскрыл финансовую отчетность. Чистая прибыль компании по итогам 2018 года составила 5,86 млрд руб., тогда как в 2017 убыток составлял 9,66 млрд руб.


 

Теги: Автоваз, Центробанк России
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