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«Коммерсантъ» узнал об остановке пивоваренных заводов из-за DDoS-атак

До этого стало известно о трудностях с отгрузкой у производителей алкоголя из-за сбоя в единой системе учета, вызванного хакерскими атаками. По данным «Коммерсанта», из-за нехватки складских мощностей заводы приостановили работу
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Несколько пивоваренных заводов останавливали производство из-за сбоев в работе Единой государственной автоматизированной информсистемы учета алкоголя (ЕГАИС), вызванных DDoS-атаками, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. По их данным, 5 мая приостановила работу Московская пивоваренная компания (МПК) — она управляет заводом мощностью в 800 млн л в год в Мытищах и выпускает пиво под брендами «Жигули Барное», «Хамовники», Bavaria и другими. В компании изданию заявили, что в последние дни «испытывают сложности» в производстве и отгрузке.

Источник «Коммерсанта» сказал, что остановка производства на МПК могла произойти из-за нехватки свободных складских мощностей. Один из собеседников издания рассказал, что остановить производство могли и другие крупные пивоваренные компании.

В Росалкогольрегулировании (РАР) сказали РБК, что ЕГАИС работает в штатном режиме. «Вместе с тем ответы системы о фиксации документов могут приходить некоторым участникам рынка с увеличенными интервалами по причине высокой загрузки каналов провайдеров», — добавили там.

Производители алкоголя сообщили о проблемах с поставками из-за DDoS-атак
Бизнес
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

По словам собеседника «Коммерсанта» на пивоваренном рынке, восстановление работы потребует времени и участия специалистов РАР. В противном случае остановка производства возможна из-за затаривания склада. Остаются и проблемы на стороне некоторых крупных клиентов, которые пока не восстановили систему.

Ранее «Ведомости» сообщали, что производители и дистрибьюторы алкоголя во время первых майских праздников не могли отгружать продукцию из-за масштабного сбоя в работе ЕГАИС. О причастности к кибератакам заявила поддерживающая Украину «команда энтузиастов кибербезопасности» Disbalanser, призывы атаковать серверы системы размещались также на ресурсах «ИТ-армии Украины». В числе целей хакеры указывали адреса egais.ru, service.egais.ru и check.egais.ru.

Сотрудник компании — производителя крепкого алкоголя рассказал «Ведомостям», что атаки начались 2 мая. По данным источника, из-за сбоя заводы не могли принять цистерны со спиртом, а клиенты — получить уже доставленную готовую продукцию. При этом утром 4 мая ЕГАИС сообщила участникам рынка о прекращении атак. Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев подтвердил, что ситуация стабилизировалась. Однако в виноторговой компании Fort проблемы начались 4 мая, сообщил ее исполнительный директор Александр Липилин: с 11:00 до 16:00 поставка продукции торговым сетям и ресторанам фактически была сорвана.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Анна Левинская
пиво алкоголь ЕГАИС DDos-атаки пивоваренные заводы
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