Крупнейший страховщик Европы рассказал, как климат уничтожит капитализм

Повышение глобальной температуры приведет к тому, что страховщики не смогут покрывать климатические риски в ряде регионов, это сделает «нежизнеспособными» финансовые услуги — от ипотеки до инвестиций, предупредили в Allianz SE

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Климатический кризис способен разрушить капитализм, огромные издержки от последствий экстремальных погодных условий приведут к тому, что финансовый сектор в его нынешнем виде перестанет функционировать, считает Гюнтер Таллингер. член правления крупнейшей страховой компании Европы Allianz SE.

По словам Таллингера, при заметном повышении глобальной температуры страховщики больше не смогут покрывать многочисленные климатические риски в ряде регионов, из-за этого многие финансовые услуги «станут нежизнеспособны». «Это означает, что больше не будет ипотечных кредитов, нового строительства недвижимости, долгосрочных инвестиций, финансовой стабильности», — предупредил он (цитата по The Guardian).

«Это уже происходит. Целые регионы невозможно застраховать», — заявил член правления Allianz SE, приведя в пример Южную Калифорнию, пострадавшую от лесных пожаров в январе. Это касается не только жилья, но и инфраструктуры, транспорта, сельского хозяйства и промышленности, добавил Таллингер.

Выбросы углекислого газа в атмосферу продолжают расти (по данным Всемирной метеорологической организации, в 2023 году уровень парниковых газов вырос до рекордных значений, средняя концентрация CO2 достигла 420 частей на миллион), заявил Таллингер. Продолжение нынешней политики приведет к повышению глобальной температуры на 2,2–3,4 °C выше доиндустриального уровня. Ущерб при росте на 3 °C будет настолько серьезен, что правительства не смогут предоставлять финансовую помощь, указал он, отметив, что расходы Австралии на восстановление после стихийных бедствий выросли в семь раз в период с 2017 по 2023 год.

Миллиарды людей не смогут просто адаптироваться к последствиям изменения климата, уверен Таллингер: «Невозможно поднять и переместить на гору целые города, построенные на поймах».

По данным Международной торговой палаты, за последнее десятилетие ущерб мировой экономике от экстремальных погодных явлений, связанных с изменением климата, превысил $2 трлн. В 2024 году средняя глобальная температура впервые превысила порог 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем и составила 1,6 °C, предыдущий антирекорд (+1,48 °C) был зафиксирован по итогам 2023 года.