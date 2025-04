Что происходит с Cartier и Tiffany в России после закрытия бутиков

Владелец брендов Cartier и Montblanc, а также собственник Tiffany и Bulgari переключили российские «дочки» на поставки ювелирных изделий в Казахстан. В России они продолжают сокращать арендуемые магазины, закрытые три года назад

Фото: Александр Сайганов / ZUMA / ТАСС

Швейцарский холдинг Richemont (владеет брендами Cartier, Vacheron Constantin, Van Cleef & Arpels, Montblanc, Piaget и др.), три года назад закрывший бутики в России, переориентировал бизнес российской «дочки» на оптовую продажу ювелирных украшений и других товаров в Казахстан. Соответствующую информацию РБК обнаружил в приложении к бухгалтерской отчетности отечественной «дочки» группы за 2024 год.

В документах компании сказано, что Richemont переориентировался на реализацию продукции в Казахстан еще в 2023 году. Тогда он смог заработать на этом 792,3 млн руб., говорится в отчетности. В 2024 году показатель увеличился на 19% — до 985,6 млн руб, что составило 96% от выручки холдинга (1,02 млрд руб.). Из документа также следует, что еще 38,9 млн руб. ему принесли сервисное обслуживание изделий и сдача помещений в аренду.

Торговая деятельность, впрочем, не была для компании прибыльной: убыток от продаж в 2024 году составил 779,8 млн руб. (что меньше, чем в 2023 году, когда он достигал 1,7 млрд руб.). Чистая прибыль в 1,2 млрд руб., которую компания получила в 2024 году против чистого убытка в 2 млрд руб. годом ранее, была связана с финансовой поддержкой головной компании, следует из отчетности.

Представитель глобального офиса Richemont на запрос РБК не ответил.

Какие еще ювелирные дома стали продавать товары в Казахстан

Схожее решение приняла и входящая во французскую корпорацию LVMH компания Tiffany & Co, говорится в приложении к бухгалтерской отчетности ее российской «дочки» за прошлый год. «В 2024 году общество сменило вид деятельности с розничной торговли на оптовую и реализовывало товары на экспорт в Республику Казахстан», — сказано в документе. Конкретные показатели продаж в этой стране Tiffany & Co не раскрыла. Но из отчетности компании следует, что в прошлом году всю свою выручку - 683,9 млн руб. - она получила от основного вида деятельности (продажа ювелирных украшений, аксессуаров и др.). Непосредственно в России она не реализует свои товары с весны 2022 года, подчеркивается в отчетности. Убыток от продаж в 2024-м по сравнению с прошлым годом снизился более чем в три раза - с 580,6 до 157,3 млн руб.

Годом ранее продавать товары в странах ЕАЭС стал и другой бренд LVMH — Bulgari. Это следует из материалов бухгалтерской отчетности российского подразделения ювелирного дома за 2023 год. В них говорилось, что компания «осваивает альтернативные методы и направления торговли», в частности — экспорт в страны ЕАЭС (конкретные государства не раскрывались). В 2024 году информация о таком виде деятельности в документах уже не публиковалась. В целом, выручка «дочки» Bulgari в России составила 430,3 млн руб. (минус 61,9% по сравнению с 2023 годом), за прошедший год она получила 23,2 млн руб. прибыли от продаж против 359,2 млн руб. убытка за предыдущий год.

В LVMH на запрос РБК не ответили.

Что происходит с бутиками ювелирных брендов в России

В прошлом году Richemont принял решение окончательно закрыть бутик Cartier в Берлинском доме на Петровке, говорится в его отчетности. Это был флагманский магазин ювелирного дома, открывшийся в 2013 году. Там бренд занимал порядка 1 тыс. кв. м, что сделало его самым большим для компании в Европе и вторым по площади в мире. Сейчас недвижимость пустует, и собственник комплекса ищет на них арендатора, знают два консультанта на рынке торговой недвижимости, работавшие с объектом.

Кроме того, швейцарский холдинг не стал продлевать аренду площадей для Cartier и Montblanc в торговом центре «Времена года», расположенном на Кутузовском проспекте на западе Москвы. Эти подразделения были закрыты в конце марта 2024 года, сказано в отчетности. Там же сказано, что пока Richemont сохранил несколько объектов в столице. У него остается бутик Cartier в ГУМе на Красной площади и Van Cleef & Arpels в «Петровском пассаже» на Петровке. До какого момента у них будут действовать договоры аренды, в документе не раскрывается.

Что касается ювелирных домов, входящих в LVMH, то они придерживались различной стратегии в отношении своих площадей, говорится в материалах к их бухгалтерским отчетностям. К примеру, Tiffany & Co пока продолжает арендовать 468 кв. м в «Петровском пассаже». Здесь у компании в 2017 году открылся двухэтажный бутик, который стал вторым по величине пространством бренда в России после ГУМа. Договор с собственником объекта будет действовать у бренда до конца февраля следующего года.

Bulgari, в свою очередь, в прошлом году отказался от всех площадей в России, следует из отчета его российской «дочки». Так, ювелирный бренд расторг соглашения по аренде бутиков в здании на Кузнецком мосту, 7 и во «Временах года» в Москве, а также на Невском проспекте, 113/4 в Санкт-Петербурге. Кроме того, он окончательно освободил и помещения в Последнем переулке, 17, и на Земляном валу, 9, которые использовал под размещение офиса.

Кто приходит на освободившиеся места

Ставки аренды у ювелирных брендов начинались от €3,5 тыс. за кв. м в год (также компаниям необходимо было платить НДС и эксплуатационные платежи), говорит старший директор старший директор CORE.XP Марина Малахатько. Максимальный платеж мог составлять около €5,2 тыс. евро за кв. м в год, добавляет она.

Сейчас площадки зарубежных ювелирных домов арендуют другие ювелирные бренды, говорит Малахатько. Например, площади Vacheron Constantin занял российский Parure Atelier, а помещения одного из зарубежных часовых брендов в «Метрополе» — Posie (бренд алмазодобывающий компании «АЛРОСА»). В целом, сейчас иностранных игроков этого рынка в России остается не так много, говорит эксперт. Собственные магазины почти у всех закрыты, но пока остаются те, кто работает через партнеров, например, Mercury, указывает она.

Что со спросом на люксовые украшения и часы

В России спрос на ювелирные украшения остается высоким. За 2024 год российский рынок ювелирной розницы вырос на 25,6%, до 459,4 млрд руб., оценивал гендиректор холдинга Sokolov Николай Поляков. Похожую оценку привел РБК и генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров: по его данным, продажи ювелирных изделий за прошедший год составили 470 млрд руб., что на 26% больше, чем годом ранее.

В масштабах мирового рынка предметов роскоши ювелирные украшения в ближайшие годы будут одной из самых быстрорастущих категорий, прогнозировала консалтинговая компания McKinsey’s в январском отчете о рынке люксовых товаров, подготовленном со специализированным изданием The Business of Fashion. В 2025-2027 годах аналитики ожидают замедления темпов роста рынка личных предметов роскоши до 2-4% в год, тогда как ювелирные украшения и изделия из кожи будут расти на 4-6%. Драйверами будут выступать в том числе растущий спрос со стороны покупателей со сверхвысокими доходами, молодая аудитория и смещение предпочтений клиентов в сторону брендовых ювелирных изделий.

Швейцарская Richemont в последней доступной на момент публикации отчетности отчиталась о 3%-м росте продаж (с корректировкой на валютный курс). Они составили €16,2 млрд за девять месяцев текущего финансового года, который завершится 31 марта 2025-го. Выручка ювелирных домов росла быстрее показателей группы в целом: они принесли Richemont около €11,6 млрд, что на 6% больше прошлогоднего уровня. Продажи часов, напротив, упали на 14%, до €2,5 млрд. На показателях отразилось снижение в крупнейшем для группы Азиатско-Тихоокеанском регионе: продажи там упали на 15%, остальные рынки демонстрировали прирост. Особенно он был заметен в Японии, где продажи увеличились на 25%.

Концерну LVMH категория ювелирных украшений и часов в 2024 году принесла около 12,5% всей выручки — €10,6 млрд, говорится в отчетности компании. По сравнению с предыдущим годом продажи упали на 3% (в 2023 они составляли €10,9 млрд). В этой категории группа представлена домами Bulgari, Chaumet, Tiffany & Co., Repossi, Hublot, TAG Heuer, Zenith и другими. Общая выручка крупнейшего производителя и продавца предметов роскоши (среди брендов LVMH — Dior, Louis Vuitton, Loro Piana, Givenchy, Céline, Loewe, а также Hennessy, Moët & Chandon и другие) снизилась в 2024 году на 2%, до €84,7 млрд, а чистая прибыль — на 18,8% (до €12,95 млрд).

Активнее всего ювелирные украшения и часы принадлежащих LVMH брендов покупали в Японии, Франции и странах Ближнего Востока, указано в отчетности. В 2025 году группа в условиях экономической и геополитической неопределенности продолжит «строго контролировать расходы» и останется избирательной в инвестициях в это направление бизнеса. В планах LVMH на год — расширение производства Bulgari в итальянском городе Валенца, а также продвижение культовой для этого ювелирного дома линии Serpenti, приуроченное к китайскому году Змеи. Tiffany & Co. будет запускать новые линейки, в частности, в коллекции Bird on the Rock, и продолжит обновлять сеть бутиков, в том числе откроет новые флагманские магазины в Милане.