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Бизнес ,  
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Высокий суд Лондона оправдал Дерипаску по иску о неуважении к суду

Высокий суд Лондона оправдал Дерипаску по иску экс-главы ВЭБа о неуважении к суду
Суд не согласился с доводами экс-главы ВЭБа Владимира Чернухина, подавшего иск против бизнесмена из-за перерегистрации En+ Group. Иск «развалился в суде, как карточный домик», сказал представитель Дерипаски
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Высокий суд Лондона снял обвинение в неуважении к суду с предпринимателя Олег Дерипаска, сообщает Reuters.

В суд на него подал экс-глава ВЭБа Владимир Чернухин. Он обвинил Дерипаску в нарушении постановления суда, который обязал бизнесмена выплатить Чернухину $95 млн в рамках спора о Трехгорной мануфактуре. Обеспечением по иску служили акции энергетической компании En+ Group на сумму $236 млн. Экс-глава ВЭБа утверждал, что бизнесмен перерегистрировал компанию с острова Джерси в российскую юрисдикцию, из-за чего акции оказались недоступны для английской юрисдикции. По мнению истца, Дерипаска проявил неуважение к суду. Предпринимателю грозило до двух лет тюрьмы и штраф.

Однако судья Марк Пеллинг не согласился с доводами Чернухина.

Дерипаска давал показания по видеосвязи из Москвы, он сказал суду, что акции ничего бы не стоили, если бы En+ не была перерегистрирована, поскольку из-за санкций США компания обанкротилась бы.

Представитель Дерипаски заявил РБК, что иск экс-главы ВЭБа «развалился в суде, как карточный домик». «Его обвинения лживы, мотивация мелочна, а поступки бесчестны. Поведение, характерное скорее для бессовестного казнокрада, чем для английского джентльмена, которым Чернухин пытается себя выставить. Приятно видеть, что британский суд пришел к такому же выводу», — сказал он.

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Теги
Елена Чернышова, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Олег Дерипаска Высокий суд Лондона
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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