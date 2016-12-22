Еврокомиссия начала расследование против BMW, Daimler и Volkswagen

Европейская комиссия (ЕК) открыла официальное расследование в отношении компаний BMW и Dailmler и группы Volkswagen, в которую входят также Audi и Porsche. В сообщении ЕК говорится, что автопроизводителей подозревают в нарушении антимонопольного законодательства Евросоюза и сговоре с целью избежать конкуренции в разработке и внедрении технологий очистки выхлопов бензиновых и дизельных двигателей для легковых автомобилей.
По словам еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, в настоящее время ЕК разбирается в том, действительно ли BMW, Dailmler и Volkswagen вступили в опасный для экологической ситуации сговор.
«Эти технологии призваны сделать автомобили менее вредными для окружающей среды. Сговор — если он будет доказан — мог лишить потребителей возможности приобретения менее загрязняющих автомобилей, несмотря на то, что для производителей такие технологии были доступны», — пояснила Вестагер.
В сообщении ЕК подчеркивается, что у нее есть данные об участии представителей BMW, Dailmler, Volkswagen, Audi и Porsche в совещаниях, на которых обсуждались разработка и внедрение систем снижения вредных выхлопов автомобилей. Особо отмечается, что у ЕК нет никаких данных о том, что автопроизводители обсуждали друг с другом использование устройств, позволяющих снижать уровень вредных веществ в выхлопах во время прохождения тестов (так называемый «дизельгейт-скандал», в центре которого в 2015 году оказался Volkswagen).