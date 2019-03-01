Банк «Траст» стал претендентом на долю в крупнейшем производителе вагонов

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,76 -0,15 EUR Бирж. 74,94 -0,06 Brent 66,44 0,50% USD Нал. 66,34 65,45 EUR Нал. 75,44 74,48 USD ЦБ 65,81 -0,08 EUR ЦБ 74,80 -0,16 EUR/USD 1,1398 0,0023 BTC/USD Бирж. 3 927,80 32,34 IMOEX 2 480,63 -0,19% RTSI 1 188,37 0,01% DJIA 26 119,21 0,78% Nasdaq 7 582,50 0,66%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 65,81 (-0,08) Quote, 12:37
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 74,8 (-0,16) Quote, 12:37
Биржа Binance запустила конкурс для трейдеров: как получить $33 тыс. Крипто, 17:42 Москва и Вашингтон договорились о снижении стоимости виз для россиян Общество, 17:38 Банк «Траст» стал претендентом на долю в крупнейшем производителе вагонов Финансы, 17:38 Одобривший запуск «Игры престолов» топ-менеджер ушел из HBO Бизнес, 17:35 Российский лыжник завоевал третью медаль на чемпионате мира в Австрии Спорт, 17:31 Бастрыкин назвал число дел об экстремизме против школьников Общество, 17:27 Минкультуры предложило перенести премьеру мультфильма «Королевский корги» Технологии и медиа, 17:25 Показатель статуса: что должно быть у настоящего успешного человека РБК и BMW, 17:20 Twitter позволит пользователям скрывать чужие ответы на твиты Технологии и медиа, 17:14 Дерипаска вернулся в рейтинг 500 богатейших людей Bloomberg Бизнес, 17:14 В России отзовут более 2,4 тыс. автомобилей Peugeot и Citroen Бизнес, 17:04 Объем торгов Paxos Standart Token вырос в 14 раз за минуту Крипто, 17:00 Уровень одобрения деятельности Путина вырос после послания парламенту Политика, 16:51 Зимняя трасса: чем опасна и как по ней правильно ехать РБК и Haval​, 16:46
Финансы ,  
0 
Банк «Траст» стал претендентом на долю в крупнейшем производителе вагонов
Новым акционером ведущего производителя вагонов в России ОВК может стать «токсичный» банк на базе «Траста». Он ведет переговоры о получении 7,9% у «Открытия Холдинга». Если сделка состоится, санируемые банки соберут свыше 30% ОВК
Фото: uniwagon.com

Банк непрофильных активов, созданный ЦБ на базе «Траста», ведет переговоры о получении 7,9% акций Объединенной вагонной компании (ОВК), принадлежащих «Открытие Холдингу», рассказал РБК глава «Траста» Александр Соколов. «Мы ведем переговоры с «Открытие Холдингом» по всему спектру их активов, в том числе и по пакету ОВК», — отметил он.

«Открытие Холдинг» — бывший основной акционер банка «ФК Открытие», взятого ЦБ на санацию в 2017 году. Перед самим банком «Открытие» долги холдинга на 31 декабря 2018 года составляли 62,4 млрд руб., перед банком «Траст», куда банк «Открытие» передал проблемные активы, — 124 млрд руб., свидетельствует отчетность холдинга.

Акционеры «Открытие холдинга» приняли решение о выходе из капитала ОВК в начале февраля. Стоимость пакета в крупнейшем российском производителе вагонов — 4,5 млрд руб., следует из текущих котировок акций на Мосбирже.

Пакет акций ОВК в 7,9% перейдет к ключевому кредитору, то есть, к банку «ФК Открытие», говорили в холдинге в феврале. В самом «ФК Открытие» РБК заявляли, что банк «не планирует приобретение принадлежащих «Открытие Холдингу» акций ОВК». «Траст» раньше не комментировал эту информацию. На последний запрос РБК в «Открытие холдинге» не ответили.

Без оферты

«ФК Открытие» уже является конечным владельцем 24,3% акций ОВК, он получил контроль над ними через пенсионные фонды, которые сейчас объединены в НПФ «Открытие». Если бы пакет «Открытие холдинга» достался «ФК Открытие», его доля выросла бы до 32,2%, превысив порог в 30%, что является поводом для направления миноритариям оферты о выкупе их доли, сказал РБК партнер юридической фирмы Lidings Степан Гузей.

Финансы
Пенсионные фонды Гуцериевых подали иски к «ФК Открытие» на 16,5 млрд руб.

Если «Траст» получит 7,9% акций ОВК, санируемые ЦБ банки будут контролировать больше 30% вагонной компании без необходимости делать оферту миноритариям. При выставлении обязательного предложения учитываются только прямые взаимоотношения, когда речь идет о «размере пакета акций, которым будет владеть покупатель и аффилированные с ним лица с учетом положений статей 4 и 84.2 закона об акционерных обществах», отмечает Гузей.

Банк «Траст» не является частью группы «Открытие», это полностью самостоятельная организация, отметили в «ФК Открытие

Пенсионные деньги

27% акций ОВК находятся в свободном обращении. В прошлом компания принадлежала группе ИСТ Александра Несиса. В капитал производителя вагонов активно инвестировали пенсионные фонды — кроме фондов группы «Открытие», 17,9% акций получили НПФ группы «Будущее» (перешли от Бориса Минца под контроль «Ленинградского адажио», конечный бенефициар — совладелец ГК «Регион» Сергей Судариков), а 10,42% получили НПФ группы «Сафмар» семьи Гуцериевых. Группа Несиса с 2015 года сокращала долю в ОВК, последние остававшиеся 9,33% акций она продала «Уралвагонзаводу» («дочке» «Ростеха») в декабре 2018 года.

Пенсионные фонды покупали акции ОВК по 700-800 руб. за бумагу, но с марта 2018 года их стоимость начала снижаться, в январе котировки опускались до 390 руб. После сообщения «Открытие холдинга» о планах передать пакет в ОВК в пользу «ФК Открытие» и объявления «Ростеха» о покупке 9,33% ОВК бумаги на три дня подорожали с 412 руб. д​о 748 руб. Но сейчас котировки вернулись к уровням около 500 руб. за акцию.

Рынок, на котором работает ОВК, «сейчас под знаком вопроса», потому что стоимость инновационных вагонов высока, крупные собственники по-прежнему парк сильно не обновляют, говорит младший директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов. «Инвесторам было в чем сомневаться уже давно», — подчеркивает он, напоминая о долговой нагрузке ОВК.

Долгосрочный инвестор

«ФК Открытие», являющийся не только крупнейшим акционером ОВК, но и ее крупнейшим кредитором, не планирует выходить из капитала вагонной компании. «Банк рассматривает этот пакет как долгосрочный и работает с менеджментом и другими акционерами над планом финансовой стабилизации компании и роста ее акционерной стоимости», — сказали РБК в пресс-службе банка. Долг ОВК перед «ФК Открытие» достигал на конец I полугодия 60,5 млрд руб. при общей сумме долговой нагрузки в 110 млрд руб. Суммарные долги почти в два раза превышают рыночную капитализацию ОВК в 56,8 млрд руб.

В совете директоров ОВК сейчас один представитель «ФК Открытие» — зампред «Траста» и руководитель одного из блоков «ФК Открытие» Артем Кириллов. В новый совет, который акционеры должны избрать 13 марта помимо Кириллова номинирован глава «Траста» Александр Соколов.

Автор: Павел Казарновский
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: Объединенная вагонная компания, «Открытие Холдинг», «ФК Открытие»
Материалы по теме
«Ростех» купит 9,33% акций Объединенной вагонной компании
Бизнес
Объединенная вагонная компания предложит для IPO 10% акций компании
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter