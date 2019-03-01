Банк «Траст» стал претендентом на долю в крупнейшем производителе вагонов

Банк «Траст» стал претендентом на долю в крупнейшем производителе вагонов

Новым акционером ведущего производителя вагонов в России ОВК может стать «токсичный» банк на базе «Траста». Он ведет переговоры о получении 7,9% у «Открытия Холдинга». Если сделка состоится, санируемые банки соберут свыше 30% ОВК

Фото: uniwagon.com

Банк непрофильных активов, созданный ЦБ на базе «Траста», ведет переговоры о получении 7,9% акций Объединенной вагонной компании (ОВК), принадлежащих «Открытие Холдингу», рассказал РБК глава «Траста» Александр Соколов. «Мы ведем переговоры с «Открытие Холдингом» по всему спектру их активов, в том числе и по пакету ОВК», — отметил он.

«Открытие Холдинг» — бывший основной акционер банка «ФК Открытие», взятого ЦБ на санацию в 2017 году. Перед самим банком «Открытие» долги холдинга на 31 декабря 2018 года составляли 62,4 млрд руб., перед банком «Траст», куда банк «Открытие» передал проблемные активы, — 124 млрд руб., свидетельствует отчетность холдинга.

Акционеры «Открытие холдинга» приняли решение о выходе из капитала ОВК в начале февраля. Стоимость пакета в крупнейшем российском производителе вагонов — 4,5 млрд руб., следует из текущих котировок акций на Мосбирже.

Пакет акций ОВК в 7,9% перейдет к ключевому кредитору, то есть, к банку «ФК Открытие», говорили в холдинге в феврале. В самом «ФК Открытие» РБК заявляли, что банк «не планирует приобретение принадлежащих «Открытие Холдингу» акций ОВК». «Траст» раньше не комментировал эту информацию. На последний запрос РБК в «Открытие холдинге» не ответили.