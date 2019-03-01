Банк «Траст» стал претендентом на долю в крупнейшем производителе вагонов

«ФК Открытие» уже является конечным владельцем 24,3% акций ОВК, он получил контроль над ними через пенсионные фонды, которые сейчас объединены в НПФ «Открытие». Если бы пакет «Открытие холдинга» достался «ФК Открытие», его доля выросла бы до 32,2%, превысив порог в 30%, что является поводом для направления миноритариям оферты о выкупе их доли, сказал РБК партнер юридической фирмы Lidings Степан Гузей.
Если «Траст» получит 7,9% акций ОВК, санируемые ЦБ банки будут контролировать больше 30% вагонной компании без необходимости делать оферту миноритариям. При выставлении обязательного предложения учитываются только прямые взаимоотношения, когда речь идет о «размере пакета акций, которым будет владеть покупатель и аффилированные с ним лица с учетом положений статей 4 и 84.2 закона об акционерных обществах», отмечает Гузей.
Банк «Траст» не является частью группы «Открытие», это полностью самостоятельная организация, отметили в «ФК Открытие
27% акций ОВК находятся в свободном обращении. В прошлом компания принадлежала группе ИСТ Александра Несиса. В капитал производителя вагонов активно инвестировали пенсионные фонды — кроме фондов группы «Открытие», 17,9% акций получили НПФ группы «Будущее» (перешли от Бориса Минца под контроль «Ленинградского адажио», конечный бенефициар — совладелец ГК «Регион» Сергей Судариков), а 10,42% получили НПФ группы «Сафмар» семьи Гуцериевых. Группа Несиса с 2015 года сокращала долю в ОВК, последние остававшиеся 9,33% акций она продала «Уралвагонзаводу» («дочке» «Ростеха») в декабре 2018 года.
Пенсионные фонды покупали акции ОВК по 700-800 руб. за бумагу, но с марта 2018 года их стоимость начала снижаться, в январе котировки опускались до 390 руб. После сообщения «Открытие холдинга» о планах передать пакет в ОВК в пользу «ФК Открытие» и объявления «Ростеха» о покупке 9,33% ОВК бумаги на три дня подорожали с 412 руб. до 748 руб. Но сейчас котировки вернулись к уровням около 500 руб. за акцию.
Рынок, на котором работает ОВК, «сейчас под знаком вопроса», потому что стоимость инновационных вагонов высока, крупные собственники по-прежнему парк сильно не обновляют, говорит младший директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов. «Инвесторам было в чем сомневаться уже давно», — подчеркивает он, напоминая о долговой нагрузке ОВК.
«ФК Открытие», являющийся не только крупнейшим акционером ОВК, но и ее крупнейшим кредитором, не планирует выходить из капитала вагонной компании. «Банк рассматривает этот пакет как долгосрочный и работает с менеджментом и другими акционерами над планом финансовой стабилизации компании и роста ее акционерной стоимости», — сказали РБК в пресс-службе банка. Долг ОВК перед «ФК Открытие» достигал на конец I полугодия 60,5 млрд руб. при общей сумме долговой нагрузки в 110 млрд руб. Суммарные долги почти в два раза превышают рыночную капитализацию ОВК в 56,8 млрд руб.
В совете директоров ОВК сейчас один представитель «ФК Открытие» — зампред «Траста» и руководитель одного из блоков «ФК Открытие» Артем Кириллов. В новый совет, который акционеры должны избрать 13 марта помимо Кириллова номинирован глава «Траста» Александр Соколов.