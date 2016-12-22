«Роснефть» стала самой дорогой нефтегазовой компанией России

«Роснефть» стала самой дорогой нефтегазовой компанией страны, обогнав ЛУКОЙЛ и «Газпром». За последние три дня компания подорожала на 5%, хотя особенных причин для этого не было, говорит эксперт

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

«Роснефть» вновь обогнала ЛУКОЙЛ, а также «Газпром» по капитализации на Московской бирже, став самой дорогой российской компанией после Сбербанка. В 15:38 мск «Роснефть» стоила 3,4 трлн руб., ЛУКОЙЛ — 3,37 трлн руб., «Газпром» — 3,3 трлн руб. Капитализация Сбербанка составила 5,8 трлн руб.

27 марта ЛУКОЙЛ обошел «Роснефть» по капитализации на Московской бирже, а на следующий день и «Газпром». При этом с 28 марта ЛУКОЙЛ подорожал на 1,3%, но другие компании также прибавили в цене: «Роснефть» — 5%, а «Газпром» — на 0,2%.

Акции ЛУКОЙЛа росли на фоне объявления менеджментом новой стратегии до 2027 года и обещаний инвесторам высокой доходности на акцию. 23 марта президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что компания будет направлять акционерам половину дополнительного денежного дохода, получаемого при цене нефти выше $50 за баррель. Стратегия также предполагает ежегодный рост добычи нефти минимум на 1% на существующей ресурсной базе, добавил он.

Объективных причин или каких-то новостей, которые спровоцировали рост стоимости бумаг «Роснефти», нет, говорит старший аналитик компании «Атон» Александр Корнилов. Акции компании падали весь март, возможно, это связано с негативными новостями о китайской CEFC, которая никак не может купить 14,2% «Роснефти» у консорциума Glencore и QIA, рассуждает он. Сейчас инвесторы, вероятно, скупают подешевевшие бумаги, а кроме того, рынок с опозданием реагирует на подорожавшую нефть, добавляет он. По прогнозу «Атон», ​акции «Роснефти» в течение года могут вырасти почти на 20%, до 385 руб. за бумагу.