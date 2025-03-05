«Коммерсантъ» узнал о возможной продаже «Ароматного мира»

В компании разгорается корпоративный конфликт между собственниками. Среди возможных претендентов на покупку издание называет структуры «Севергрупп» Мордашова, владеющего также розничной сетью «Лента»

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Собственники сети алкомаркетов «Ароматный мир», братья Валерий и Павел Задорины, рассматривают возможность продажи бизнеса на фоне корпоративного конфликта, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на алкогольном рынке и на рынке ретейла. Еще двое собеседников издания на рынке торговой недвижимости слышали о возможной смене собственников. В сети не предоставили комментарии.

Среди возможных претендентов, по словам одного из источников, — структуры владельца «Севергрупп» Алексея Мордашова, владеющего также розничной сетью «Лента». «Лента» запустила сеть алкомаркетов «Вингараж», которая не продемонстрировала ожидаемой рентабельности, отмечает газета. В «Севергрупп» заявили «Коммерсанту», что не комментируют рыночные слухи. Другой собеседник сообщил, что стороны некоторое время назад встречались по поводу возможной сделки, после чего никаких активных переговоров не было.

На этой неделе три источника газеты рассказали, что в компании разгорается корпоративный конфликт между собственниками. Валерий Задорин подал несколько исков в Арбитражный суд Москвы. Он оспаривает сделку, которую согласовал его брат. О какой именно сделке идет речь, в карточке дела не уточняется. В ноябре 2024 года Задорин через суд также требовал от ООО «АМ Ритейл» (управляет сетью «Ароматный мир») предоставить документы компании.

Согласно данным СПАРК, в «АМ Ритейле» Павлу Задорину принадлежит 57,5%, Валерию Задорину — 32,5%. Еще по 2,5% владеют Александр Задорин, Михаил Задорин, Анна Задорина и София Задорина. По данным ЕГРЮЛ на 2022 год, Павел Задорин владел 100% акций АО «Торговый дом «Арома», специализирующегося на импорте алкоголя. По данным Infoline, выручка сети «Ароматный мир» в 2023 году увеличилась на 20%, до 41,2 млрд руб. По данным СПАРК, выручка «Аромы» в 2023 году сократилась на 18,55%, до 5,6 млрд руб., чистая прибыль — на 15,03%, до 164 млн руб.