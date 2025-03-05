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«Коммерсантъ» узнал о возможной продаже «Ароматного мира»

В компании разгорается корпоративный конфликт между собственниками. Среди возможных претендентов на покупку издание называет структуры «Севергрупп» Мордашова, владеющего также розничной сетью «Лента»
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Собственники сети алкомаркетов «Ароматный мир», братья Валерий и Павел Задорины, рассматривают возможность продажи бизнеса на фоне корпоративного конфликта, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на алкогольном рынке и на рынке ретейла. Еще двое собеседников издания на рынке торговой недвижимости слышали о возможной смене собственников. В сети не предоставили комментарии.

Среди возможных претендентов, по словам одного из источников, — структуры владельца «Севергрупп» Алексея Мордашова, владеющего также розничной сетью «Лента». «Лента» запустила сеть алкомаркетов «Вингараж», которая не продемонстрировала ожидаемой рентабельности, отмечает газета. В «Севергрупп» заявили «Коммерсанту», что не комментируют рыночные слухи. Другой собеседник сообщил, что стороны некоторое время назад встречались по поводу возможной сделки, после чего никаких активных переговоров не было.

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На этой неделе три источника газеты рассказали, что в компании разгорается корпоративный конфликт между собственниками. Валерий Задорин подал несколько исков в Арбитражный суд Москвы. Он оспаривает сделку, которую согласовал его брат. О какой именно сделке идет речь, в карточке дела не уточняется. В ноябре 2024 года Задорин через суд также требовал от ООО «АМ Ритейл» (управляет сетью «Ароматный мир») предоставить документы компании.

Согласно данным СПАРК, в «АМ Ритейле» Павлу Задорину принадлежит 57,5%, Валерию Задорину — 32,5%. Еще по 2,5% владеют Александр Задорин, Михаил Задорин, Анна Задорина и София Задорина.

По данным ЕГРЮЛ на 2022 год, Павел Задорин владел 100% акций АО «Торговый дом «Арома», специализирующегося на импорте алкоголя.

По данным Infoline, выручка сети «Ароматный мир» в 2023 году увеличилась на 20%, до 41,2 млрд руб. По данным СПАРК, выручка «Аромы» в 2023 году сократилась на 18,55%, до 5,6 млрд руб., чистая прибыль — на 15,03%, до 164 млн руб.

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Теги
Елена Чернышова
сеть магазинов продажа бизнеса корпоративный конфликт
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