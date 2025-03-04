 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

«Коммерсантъ» узнал о конфликте между владельцами «Ароматного мира»

«Коммерсантъ»: между владельцами «Ароматного мира» разгорается конфликт
Совладелец ГК «Ароматный мир» Валерий Задорин подал иск в Арбитражный суд Москвы ко второму бенефициару компании, своему брату Павлу Задорину, требуя отменить сделку
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Один из основателей и совладельцев ГК «Ароматный мир» (владеет одноименной сетью алкогольных магазинов) Валерий Задорин подал иск в Арбитражный суд Москвы ко второму бенефициару компании, своему брату Павлу Задорину, он требует отменить сделку, следует из карточки суда. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ». О какой именно сделке идет речь, в карточке не уточняется.

Согласно данным СПАРК, в ООО «АМ Ритейл» 57,5% владеет Павел Задорин, 32,5% — Валерий Задорин. Остальная доля разделена по 2,5% между четырьмя другими учредителями — Александром Задориным, Михаилом Задориным, Анной Задориной и Софией Задориной. Бизнес группы не консолидирован.

В ГК «Ароматный мир», кроме сети алкомаркетов, входит АО «Торговый дом «Арома», специализирующееся на импорте алкоголя.

В ноябре прошлого года Валерий Задорин также через суд потребовал от ООО «АМ Ритейл» (управляет сетью) предоставить доступ к документам компании. В компании разгорается корпоративный конфликт между собственниками, рассказали три источника газеты. Гендиректор сети «Ароматный мир» Владислав Кардашев от комментариев отказался.

Генпрокуратура подала иск к связанным с братьями Магомедовыми офшорам
Бизнес
Павел Бедняков / ТАСС

Как пишет издание, в минувшие выходные у сети перестали работать сайт и программа лояльности, а клиенты стали получать уведомления о том, что их карты заблокированы, а баллы больше недоступны. Компания объяснила это техническим сбоем. Там сообщили, что все магазины, бонусы и карты клиентов работают в штатном режиме.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Елена Чернышова
корпоративный конфликт Арбитражный суд Москвы
Материалы по теме
Суд удовлетворил иск ПСБ к бывшей европейской «дочке» ВТБ
Политика
Ozon подал миллиардный иск к владельцу своего сгоревшего склада
Бизнес
«Ведомости» узнали, что Генпрокуратура оспорила решение по Домодедово
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 92,85 (+1,29) Инвестиции, 03 мар, 18:13 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 89,25 (+0,99) Инвестиции, 03 мар, 18:13
Вэнс заявил о невозможности вечного финансирования УкраиныПолитика, 07:05
Кризис сеньоров. Почему лучшие сотрудники в России ощущают себя винтикамиPro, 07:02
Инвесторы вывели рекордный объем средств из фондов ликвидностиФинансы, 07:01
«Коммерсантъ» узнал о конфликте между владельцами «Ароматного мира»Бизнес, 06:59
Подорожавшая подписка помогла онлайн-кинотеатрам увеличить доходы на 44%Технологии и медиа, 06:30
Лунный посадочный модуль Blue Ghost заснял свой первый восход СолнцаТехнологии и медиа, 06:27
NBC узнал об отставке главы отделения ФБР Нью-Йорка после критики ТрампаПолитика, 06:24
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Вэнс заявил, что Трамп первый поднимет трубку, если Зеленский готовПолитика, 06:07
Avito выяснило средний срок поиска новой работы россиянамиОбщество, 06:00
Песков заявил об отсутствии договоренностей по визиту Путина в ТурциюПолитика, 05:32
Над Воронежской областью сбили несколько дроновПолитика, 05:21
В Белом доме заявили, что Зеленский «укусил руку, которая его кормит»Политика, 05:05
По подозрению в убийстве с расчленением в Петербурге задержали супруговОбщество, 04:40
FT узнала о предложении Франции по активам России и гарантиям для КиеваПолитика, 04:18