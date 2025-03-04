«Коммерсантъ» узнал о конфликте между владельцами «Ароматного мира»

Совладелец ГК «Ароматный мир» Валерий Задорин подал иск в Арбитражный суд Москвы ко второму бенефициару компании, своему брату Павлу Задорину, требуя отменить сделку

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Один из основателей и совладельцев ГК «Ароматный мир» (владеет одноименной сетью алкогольных магазинов) Валерий Задорин подал иск в Арбитражный суд Москвы ко второму бенефициару компании, своему брату Павлу Задорину, он требует отменить сделку, следует из карточки суда. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ». О какой именно сделке идет речь, в карточке не уточняется.

Согласно данным СПАРК, в ООО «АМ Ритейл» 57,5% владеет Павел Задорин, 32,5% — Валерий Задорин. Остальная доля разделена по 2,5% между четырьмя другими учредителями — Александром Задориным, Михаилом Задориным, Анной Задориной и Софией Задориной. Бизнес группы не консолидирован. В ГК «Ароматный мир», кроме сети алкомаркетов, входит АО «Торговый дом «Арома», специализирующееся на импорте алкоголя.

В ноябре прошлого года Валерий Задорин также через суд потребовал от ООО «АМ Ритейл» (управляет сетью) предоставить доступ к документам компании. В компании разгорается корпоративный конфликт между собственниками, рассказали три источника газеты. Гендиректор сети «Ароматный мир» Владислав Кардашев от комментариев отказался.

Как пишет издание, в минувшие выходные у сети перестали работать сайт и программа лояльности, а клиенты стали получать уведомления о том, что их карты заблокированы, а баллы больше недоступны. Компания объяснила это техническим сбоем. Там сообщили, что все магазины, бонусы и карты клиентов работают в штатном режиме.