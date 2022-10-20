АФК «Система» предложила целиком выкупить акции владельца Sela и Zarina

АФК «Система» готова выкупить все акции одного из крупнейших в России fashion-ретейлеров Melon Fashion Group. Накануне она уже сообщила, что приобретает 47% компании у основных владельцев, шведских инвесторов

Вид на офис АФК «Система» (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

АФК «Система», объявившая накануне о покупке 47,7% акций производителя и ретейлера одежды Melon Fashion Group (управляет Zarina, befree, Love Republic и Sela), предложила остальным акционерам компании выкуп их акций по цене этой сделки, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«В совокупности АФК «Система» готова приобрести до 100% уставного капитала АО «Мелон Фэшн Груп». Предложение действует до 3 ноября 2022 года. Желание воспользоваться нашим предложением уже изъявили несколько акционеров в России и Швеции», — сообщили в пресс-службе «Системы».

В соответствии с подписанным накануне обязывающим соглашением о выкупе доли в Melon Fashion Group у шведских компаний Eastnine и East Capital Holding AB, а также у группы частных инвесторов, стоимость покупки доли 47,7% составляет 15,8 млрд руб. С этим пакетом акций «Система» уже становится основным владельцем Melon Fashion Group. Следующими по значимости акционерами выступают основатель и CEO компании Дэвид Келлерманн (40%) и Михаил Уржумцев (6%). Оставшийся пакет акций принадлежит группе частных миноритарных инвесторов. В начале февраля 2022 года часть акций ретейлера была передана всем сотрудникам, проработавшим в компании свыше двух лет (это 1,4 тыс. человек).

Melon Fashion Group основана в 2005 году на базе петербургской фабрики «Первомайская Заря». Она владеет и управляет брендами Zarina, befree, Love Republic и Sela. Компания работает в 181 городе на территории России, а также в Казахстане, Армении и Белоруссии. На конец прошлого года она управляла 845 магазинами. Выручка Melon Fashion Group в прошлом году выросла на 49% год к году, до 37,5 млрд руб., а показатель EBITDA — на 38%, до 8,6 млрд руб. Чистая прибыль составила 3,5 млрд руб.

В сентябре 2021 года стало известно, что Melon Fashion Group может провести IPO в 2022–2023 годах на Московской бирже. Компания рассчитывала разместить до 45% акций. Это должно было стать первое IPO для российского fashion-ретейла. Однако выход компании на биржу так и не состоялся.