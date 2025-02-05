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Эксклюзив

Стали известны концепции кластера на Новом Арбате на месте здания СЭВ

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Эксклюзивы РБК
РБК ознакомился с концепциями нового кластера, который планируется построить на Новом Арбате на месте бывшего здания СЭВ

Фото: источник РБК, знакомый с ходом обсуждения проекта
Фото: источник РБК, знакомый с ходом обсуждения проекта
Фото: источник РБК, знакомый с ходом обсуждения проекта
Фото: источник РБК, знакомый с ходом обсуждения проекта
Фото: источник РБК, знакомый с ходом обсуждения проекта
Здания СЭВ на Новом Арбате
Фото: источник РБК, знакомый с ходом обсуждения проекта
Фото: источник РБК, знакомый с ходом обсуждения проекта
Фото: источник РБК, знакомый с ходом обсуждения проекта
Фото: источник РБК, знакомый с ходом обсуждения проекта
Фото: источник РБК, знакомый с ходом обсуждения проекта
Здания СЭВ на Новом Арбате
Фото: источник РБК, знакомый с ходом обсуждения проекта
Фото: источник РБК, знакомый с ходом обсуждения проекта
Фото: источник РБК, знакомый с ходом обсуждения проекта
Фото: источник РБК, знакомый с ходом обсуждения проекта
Фото: источник РБК, знакомый с ходом обсуждения проекта
Здания СЭВ на Новом Арбате
(Фото: Станислав Остраница / Shutterstock)

Появились первые рендеры комплекса, который планируется построить на Новом Арбате в Москве на месте бывшего здания Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Рендеры РБК предоставил источник, знакомый с обсуждением проекта.

РБК направил запрос в пресс-службу стройкомплекса Москвы.

Источник, знакомый с ходом разработки проекта, уточнил, что в настоящее время привлечено более 10 архитектурных бюро (и российские, и международные). Рассматривается порядка 10 различных концепций, но финальная пока не определена. Решение по ней планируется принять не раньше лета, пояснил собеседник РБК.

В октябре 2024 года власти Москвы приняли решение об обновлении территории и о реконструкции комплекса зданий СЭВ. Как пояснили РБК ранее в департаменте городского имущества города, в ходе экспертизы выстроенные в 1960-х годах здания были признаны ограниченно работоспособными и непригодными для эксплуатации из-за их несоответствия требованиям действующих норм в области механической и пожарной безопасности, а также энергоэффективности.

«Стоимость ремонта здания с учетом объема необходимых работ и сложности их реализации будет превышать стоимость нового строительства, в связи с чем принято решение о реализации проекта комплексной реконструкции», — уточнили в департаменте.

Речь идет о комплексе зданий, построенных в 1960-е годы для нужд СЭВ, — в том числе знаменитом «Доме-книжке». После роспуска СЭВ в 1991 году здание перешло в пользу московской мэрии. Осенью 2024 года власти признали его аварийным.

3 февраля группа компаний «Киевская площадь», ставшая инвестором проекта, объявила о планах создать «социокультурный кластер» на месте бывшего здания СЭВ на Новом Арбате.

В «Киевской площади» сообщили, что в настоящее время формируется команда, которая будет работать над проектом (в том числе привлечены международные специалисты).

Застройщик планирует создать кластер общей площадью 600 тыс. кв. м. Большую часть нового комплекса — свыше 450 тыс. кв. м — займут социокультурные, досуговые и деловые объекты, а оставшиеся площади будут отведены под жилые и технико-эксплуатационные помещения.

Кластер станет центром социальной и деловой активности, а также связующим звеном между Большим Сити, районами Арбат и Хамовники, обещали в компании.

По состоянию на 2024 год самым высоким зданием в Москве была «Башня Федерация» высотой 373,7 м в Москва-Сити. Самым высоким зданием в Европе и в России является Лахта-центр, расположенный в Санкт-Петербурге.

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