«Яндекс» создаст фонд совладельцев для менеджеров

Фонд менеджеров, который стал совладельцем «Яндекса» с особыми акционерными правами, примерно через четыре года будет трансформирован: вместо него интересы топ-сотрудников будут зафиксированы в формате акционерного участия

Фото: Владислав Шатило / РБК

В понедельник, 5 февраля, «Яндекс» объявил о согласовании схемы реструктуризации бизнеса: нидерландская Yandex N.V. продаст российский бизнес за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании.

По условиям сделки, менеджмент «Яндекса» участвует в выкупе через компанию FMP. Управление компанией и «право принятия ключевых решений» команда менеджеров будет осуществлять через новую структуру — Фонд менеджеров: она получит специальные права и право вето при принятии решений по особым вопросам на совете директоров и общем собрании акционеров. Фонд менеджеров сможет номинировать двух из десяти членов будущего совета директоров МКАО «Яндекс».

Но, как рассказал РБК источник, знакомый со структурой сделки, примерно через четыре года фонд «будет трансформирован» и интересы менеджмента будут представляться через FMP. «Суть такой схемы — сохранить возможность представлять интересы сотрудников компании на акционерном уровне, — отмечает собеседник РБК. — Фонд нужен сейчас для переходного периода, когда компания проходит трансформацию из «компании основателя» в «компанию менеджмента». Планируется, что затем FMP будет владеть пакетом акций на фиксированную и неснижаемую сумму, в число акционеров войдет до 50 ключевых сотрудников «Яндекса» (сколько менеджеров сейчас участвовало в сделке, в компании не раскрывают). «Основное отличие нового формата от классической мотивационной программы — это возможность долгосрочно сохранять интересы сотрудников компании на акционерном уровне», — уточняет собеседник РБК. По его информации, в компании рассчитывают, что за четыре года будет выстроена система взаимодействия между акционерами и особые условия по управлению, которые сейчас закреплены за фондом, не потребуются.

Получив этот пакет в FMP, продать его стороннему инвестору, например, сотрудник не сможет, говорит еще один собеседник РБК. Основной формат компенсации, который сейчас прорабатывается, — это получение дохода за счет дивидендов. «Именно дивидендным потоком» планируется и компенсировать текущие расходы на формирование этого пакета, указывает источник РБК: менеджмент, по его информации, участвовал в сделке за счет привлечения заемных средств. «Фактически это будет фондом для будущих поколений менеджмента, который сможет сохранять интересы команды», — добавил собеседник РБК.

Основная сделка по продаже российского бизнеса Yandex N.V. пройдет в два этапа. На первом будут проданы контрольный пакет акций «Яндекса» (около 68%) примерно за 230 млрд руб. и до 67,8 млн экономических акций Yandex N.V. Денежная часть будет выплачена в юанях. Завершение планируется в первой половине 2024-го. На втором этапе покупатель оплатит оставшуюся долю также деньгами и акциями Yandex N.V. Новой головной компанией группы вместо Yandex N.V. станет зарегистрированная в Калининградской области международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс». Основным владельцем этого МКАО будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса», другие пайщики — структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы ЛУКОЙЛ и предпринимателя Александра Рязанова.