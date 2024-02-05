 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 

«Яндекс» создаст фонд совладельцев для менеджеров

Интересы до 50 менеджеров будут зафиксированы в формате акционерного участия
«Яндекс» создаст для менеджеров компании фонд совладельцев
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Фонд менеджеров, который стал совладельцем «Яндекса» с особыми акционерными правами, примерно через четыре года будет трансформирован: вместо него интересы топ-сотрудников будут зафиксированы в формате акционерного участия
«Яндекс» YNDX ₽3 049,6 -3,59% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В понедельник, 5 февраля, «Яндекс» объявил о согласовании схемы реструктуризации бизнеса: нидерландская Yandex N.V. продаст российский бизнес за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании.

Yandex договорилась о продаже бизнеса в России
Технологии и медиа
Фото:Михаил Метцель / ТАСС

По условиям сделки, менеджмент «Яндекса» участвует в выкупе через компанию FMP. Управление компанией и «право принятия ключевых решений» команда менеджеров будет осуществлять через новую структуру — Фонд менеджеров: она получит специальные права и право вето при принятии решений по особым вопросам на совете директоров и общем собрании акционеров. Фонд менеджеров сможет номинировать двух из десяти членов будущего совета директоров МКАО «Яндекс».

Но, как рассказал РБК источник, знакомый со структурой сделки, примерно через четыре года фонд «будет трансформирован» и интересы менеджмента будут представляться через FMP. «Суть такой схемы — сохранить возможность представлять интересы сотрудников компании на акционерном уровне, — отмечает собеседник РБК. — Фонд нужен сейчас для переходного периода, когда компания проходит трансформацию из «компании основателя» в «компанию менеджмента». Планируется, что затем FMP будет владеть пакетом акций на фиксированную и неснижаемую сумму, в число акционеров войдет до 50 ключевых сотрудников «Яндекса» (сколько менеджеров сейчас участвовало в сделке, в компании не раскрывают). «Основное отличие нового формата от классической мотивационной программы — это возможность долгосрочно сохранять интересы сотрудников компании на акционерном уровне», — уточняет собеседник РБК. По его информации, в компании рассчитывают, что за четыре года будет выстроена система взаимодействия между акционерами и особые условия по управлению, которые сейчас закреплены за фондом, не потребуются.

Получив этот пакет в FMP, продать его стороннему инвестору, например, сотрудник не сможет, говорит еще один собеседник РБК. Основной формат компенсации, который сейчас прорабатывается, — это получение дохода за счет дивидендов. «Именно дивидендным потоком» планируется и компенсировать текущие расходы на формирование этого пакета, указывает источник РБК: менеджмент, по его информации, участвовал в сделке за счет привлечения заемных средств. «Фактически это будет фондом для будущих поколений менеджмента, который сможет сохранять интересы команды», — добавил собеседник РБК.

Кремль назвал продолжение работы «Яндекса» важным для России
Бизнес
Фото:Владислав Шатило / РБК

Основная сделка по продаже российского бизнеса Yandex N.V. пройдет в два этапа. На первом будут проданы контрольный пакет акций «Яндекса» (около 68%) примерно за 230 млрд руб. и до 67,8 млн экономических акций Yandex N.V. Денежная часть будет выплачена в юанях. Завершение планируется в первой половине 2024-го. На втором этапе покупатель оплатит оставшуюся долю также деньгами и акциями Yandex N.V. Новой головной компанией группы вместо Yandex N.V. станет зарегистрированная в Калининградской области международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс». Основным владельцем этого МКАО будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса», другие пайщики — структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы ЛУКОЙЛ и предпринимателя Александра Рязанова.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина

Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»

СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году

Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер

7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики

В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций

Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше

Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года

Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности

Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности
Авторы
Теги
Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
Яндекс фонд акционеры
Материалы по теме
Кудрин словами «большая работа» оценил продажу российского бизнеса Yandex
Бизнес
Yandex договорилась о продаже бизнеса в России
Технологии и медиа
Стала известна стоимость продажи Yandex N.V. российского «Яндекса»
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
Путин назначил экс-губернатора от ЛДПР гендиректором МИДа Политика, 16:41
В реестр экстремистов внесли журналистов, мэра Днепра и экс-спикера ВСУ Политика, 16:37
«Автотор» объявил о создании собственного бренда машин Авто, 16:32
«Яндекс» создаст фонд совладельцев для менеджеров Бизнес, 16:26
Хамовники возглавили столичный рейтинг по снижению цен на премиальные ЖК Недвижимость, 16:24
В Венгрии сорвалось заседание парламента по заявке Швеции в НАТО Политика, 16:17
Genesis запросила разрешения на продажу паев биткоин-ETF на $1,6 млрд Крипто, 16:16
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Брянской областью Политика, 16:10
Bloomberg узнал, что Кремль обсуждает возможное интервью Путина Карлсону Политика, 16:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:03
На главреда «Псковской губернии» завели второе уголовное дело Общество, 16:01
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 16:01
Шойгу и Собянин проверили работу московского пункта отбора контрактников Политика, 15:56
Какие компании выиграют от восстановления спроса на жилье в 2024 году Pro, 15:55