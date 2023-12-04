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Бизнес ,  
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«Металлоинвест» сменил гендиректора

Назим Эфендиев покинул должность гендиректора «Металлоинвеста»
Эфендиева назначили гендиректором весной 2020 года. Теперь он возглавит совет директоров компании, и исполняющим обязанности главы «Металлоинвеста» стал заместитель Эфендиева Олег Крестинин
Олег Крестинин
Олег Крестинин (Фото: Металлоинвест)

Генеральный директор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев покидает свой пост, возглавит совет директоров компании и сосредоточится на стратегических решениях, направленных «на повышении устойчивости бизнеса в условиях высокой неопределенности», сообщила пресс-служба «Металлоинвеста».

Исполняющим обязанности генерального директора компании назначен Олег Крестинин, который с 2020 года был заместителем Эфендиева и в разные годы отвечал за коммерческую деятельность «Металлоинвеста» на внутренних и внешних рынках.

Назим Эфендиев работает в «Металлоинвесте» 20 лет. Гендиректором компании его назначили в апреле 2020 года. До этого он почти восемь лет был первым заместителем. «В периоды турбулентности 2020–2023 годов под руководством Назима Эфендиева была обеспечена устойчивая работа компании, реализованы масштабные инвестиционные проекты зеленой металлургии», — отметили в компании.

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Олега Крестинина назначили заместителем генерального директора «Металлинвеста» — коммерческим директором УК «Металлинвест» в июне 2020 года. До этого он работал на руководящих должностях в структурах компании с 2004 года.

«Металлоинвест» — российская горно-металлургическая компания. Среди ее предприятий — Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты, металлургические предприятия — Оскольский электрометаллургический комбинат и компания по вторичной переработке металла «УралМетКом», а также активы, обеспечивающие сервисное обслуживание и поставку сырьевых материалов горнорудным и металлургическим предприятиям.

Компания является «дочкой» холдинга USM, 49% в котором принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову (Forbes оценивает его состояние в $14,4 млрд). В 2022 году бизнесмен попал под санкции ЕС, США и Канады. В апреле 2023-го Вашингтон ввел ограничительные меры против USM, в число активов которого входят «Металлоинвест» и мобильный оператор «Мегафон». Среди лиц, которые попали в санкционный список США, оказался в том числе Назим Эфендиев. Санкции против USM также ввела Великобритания. Холдинг называл ограничительные меры несправедливыми и необоснованными.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
«Металлоинвест» Генеральный директор

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