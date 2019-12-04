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«Интер РАО» ответила на запрет поставок электричества на Украину
Спустя два месяца после возобновления импорта электроэнергии из России Рада приняла поправки, запрещающие поставки электричества по двусторонним договорам. В «Интер РАО» планируют изучить их, а затем принять решение об ответе
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Компания «Интер РАО» намерена изучить поправки в украинское законодательство, принятые на заседании Верховной рады, согласно которым отныне запрещается импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в РБК.

«Мы изучим поправки в законодательство Украины и примем соответствующее решение. Хотелось бы обратить внимание на то, что мы открыты к торговым отношениям со всеми странами, в том числе с Украиной», — заявили в «Интер РАО».

В компании отметили, что именно украинские структуры обращаются к ней с предложениями о коммерческих поставках электроэнергии.

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Рада приняла во втором окончательном чтении законопроект о внесении изменений в закон «О рынке электрической энергии». Им, в частности, предусматривается, что государственная компания НАЭК «Энергоатом» наделяется правом продавать электричество в объеме не 10%, а 15% всего конкурентного рынка, а также запрещается импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. За правительством оставлено право отменить этот запрет.

«Закон 2017 года разрешал импорт электроэнергии. В сентябре мы проголосовали за двусторонние договоры с Россией и Белоруссией. Сегодня мы закрываем импорт из России по двусторонним договорам», — прокомментировал поправки глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус.

В начале октября Россия возобновила поставки электричества на Украину после четырехлетнего перерыва. Это произошло после того, как Верховная рада разрешила импортировать электроэнергию из России и Белоруссии по двусторонним договорам. Как сообщал источник РБК, Украину заставили вернуться к импорту проблемы с углем для ТЭС из-за ситуации на востоке страны.

В «Интер РАО», которая является российским оператором экспорта и импорта электроэнергии, подтвердили факт возобновления поставок. «Они ведутся в пилотном режиме и только по предоплате», — уточнили в компании.

Автор: Михаил Юшков
Теги: электроэнергия, Украина, «Интер РАО», Верховная рада
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