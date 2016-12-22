Литовский акционер аэропорта Жуковский вышел из проекта

Литовская группа предприятий авиабизнеса Avia Solutions Group (ASG) продала долю в АО «Рампорт Аэро», управляющей компании аэропорта Жуковский. Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Группа продала 30% акций своей голландской структуры Avia Solutions Group B.V., через которую владела 22,5% акций в «Рампорт Аэро». Покупателем пакета стало руководство управляющей компании Жуковского.

«Мы достигли той стадии инвестиционного проекта, когда продаем свою долю, более того, проект не был интегрирован с другими сферами деятельности группы», — сказал гендиректор ASG Йонас Янукенас.

О намерении ASG продать долю в «Рампорт Аэро» стало известно еще в начале сентября, тогда в компании отмечали, что ищут потенциальных покупателей.

«Рампорт Аэро» была создана в 2014 году, литовская ASG владела 75% минус одной акцией, госкорпорация «Ростех» — пакетом в 25%. При этом к концу 2015 года доля ASG уменьшилась до 22,5%. К сентябрю 2018 года 75% минус одна акция находились у голландской структуры Avia Solutions Group B.V., 25 плюс одна акция — у «Ростеха». Литовской ASG принадлежало в голландской Avia Solutions Group B.V. 30%. Владелец еще 70% не раскрывался.

Аэропорт Жуковский был открыт в мае 2016 года, к 2020 году «Рампорт Аэро» намерен построить гостиницу, торговый и офисный центры возле аэропорта, а также увеличить пропускную способность терминалов до 12 млн человек в год.