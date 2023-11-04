МВД объявило в розыск «смотрящего» за Сочи бизнесмена Татуляна

Бизнесмена Рубена Татуляна (Робсона) объявили в розыск по уголовной статье, отмечается, что у него есть полученный в Абхазии диппаспорт. В 2017 году он попал под санкции США против «воров в законе» как «смотрящий» за Сочи

МВД объявило в розыск бизнесмена из Сочи Рубена Татуляна по уголовной статье, следует из карточки в базе данных ведомства.

В ней говорится, что разыскиваемый может использовать полученный в 2020 году в Абхазии дипломатический паспорт. По какой именно статье разыскивается бизнесмен, не уточняется.

В начале сентября «Известия» сообщали, что дома у Рубена Татуляна на девятом этаже ТЦ «Office plaza» в Сочи прошли обыски. По данным издания, Татулян тогда находился в статусе свидетеля по делу о мошенничестве при строительстве торговых центров и жилкомплексов в Сочи, а также по делу об убийствах. «Пятый канал» со ссылкой на источник передавал, что бизнесмен, предположительно, находится в Армении.

В 2014 году издание Forbes включило Татуляна в список крупнейших инвесторов в гостиничную недвижимость Сочи. На тот момент он был помощником депутата Госдумы Александра Карелина и президентом федерации борьбы Сочи.

В 2017 году Минфин США в рамках борьбы против организации «Воры в законе» внес Рубена Татуляна и две его компании — ЗАО «Спа-отель Весна» и ООО «Новый век-медиа» — в санкционный список. По данным американских властей, в 2010 году Татулян (Робсон) был назначен криминальным «смотрящим» за Сочи. В 2015 году он был задержан как один из участников встречи «воров в законе» в Сочи, тогда же одним из задержанных оказался Захарий Калашов (криминальный авторитет Шакро Молодой). Кроме того, Татулян много раз оказывал «ворам в законе» юридическую помощь, утверждал Минфин США.