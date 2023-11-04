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Frank Media узнал об отказе властей одобрить продажу доли ЕБРР в Мосбирже

Frank Media: власти отклонили сделку по продаже доли ЕБРР в Мосбирже Softline
Власти не одобрили сделку по продаже доли ЕБРР в Мосбирже IT-группе Softline, у Минфина «есть вопросы» к компании, поэтому она не сможет стать единственным покупателем, узнал Frank Media. Forbes писал, что сделка одобрена
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России не одобрила сделку по продаже доли Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Мосбирже IT-группе Softline, сообщили Frank Media два источника, знакомых с решением властей. Третий источник, близкий к одной из сторон, подтвердил, что «сделка, действительно, не закрыта».

По словам одного из собеседников издания, у правкомиссии «есть вопросы» к Softline. «Softline не устроил Минфин как покупатель, один Softline пакет Мосбиржи у ЕБРР выкупить не сможет», — пояснил он, добавив, что компания ищет партнера, с которым снова попробует получить разрешение на выкуп доли в торговой площадке.

Кроме того, правительство планирует взимать с ЕБРР повышенный взнос в бюджет «на уровне 50%», чтобы тем самым «хоть немного компенсировать» вложенные в банк средства, отметил источник Frank Media.

ЕБРР, Softline, Мосбиржа и Минфин не ответили на запросы Frank Media.

В конце октября Forbes писал, что власти одобрили сделку ЕБРР и Softline. По данным газеты, подкомиссия затребовала при рассмотрении дисконт к биржевой стоимости доли в Мосбирже. Этот дисконт составил 60%, хотя средняя величина — 50%, к тому же подкомиссия взяла exit tax в размере 20%, рассказал источник издания. После выхода этой заметки стоимость акций Softline на Мосбирже в моменте поднялась на 5,5%, до 180 рублей за одну бумагу.

ЕБРР вошел в капитал Мосбиржи в 2012 году — тогда он приобрел 6,3% в торговой площадке. По данным на апрель 2023 года, ЕБРР принадлежало 5,3% акций, банк является крупнейшим иностранным акционером Мосбиржи.

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В 2014 году, после вхождения Крыма в состав России, ЕБРР отказался от инвестиций в российские активы. В апреле 2022 года банк заморозил доступ России к ресурсам и закрыл офисы в Москве и Минске. Россия при этом остается акционером ЕБРР. В мае 2022 года банк заявлял, что намерен выйти из российских активов «как можно скорее».

Россия присоединилась к ЕБРР в 1992 году, внеся в капитал 1,2 млрд евро.

Softline была основана в 1993 году, сейчас является группой компаний, которая является поставщиком решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Изначально бизнес вырос на продаже лицензий на программное обеспечение Microsoft. В 2021 году компания провела IPO на Лондонской бирже, в ходе которого привлекла $400 млн, капитализация составила $1,5 млрд.

В 2022 году Softline разделила бизнес на российский и международный. Зарубежный бизнес группы стал развиваться под брендом Noventiq, а российский сохранил прежнее название. В апреле этого года основатель компании Игорь Боровиков продал российские активы фонду под управлением «ТЕТИС Кэпитал». Опрошенные РБК эксперты связали сделку с геополитической обстановкой и наличием у IТ-группы международного бизнеса.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
ЕБРР Мосбиржа Softline продажа сделка
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