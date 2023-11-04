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Росавиация передала ряд маршрутов «Уральских авиалиний» другим компаниям

Росавиация передала часть маршрутов «Уральских авиалиний» другим перевозчикам
Допуски «Уральских авиалиний» к части международных маршрутов временно передали другим перевозчикам. Причина — сложности, возникшие у авиакомпании с лизингом лайнеров

Росавиация временно передала допуски авиакомпании «Уральские авиалинии» на ряд международных маршрутов другим российским авиакомпаниям, следует из приказа ведомства, датированного 12 октября. На это обратили внимание «Ведомости».

Из документа следует, что авиакомпании могут вернуть допуск к этим направлениям только после того, как «Уральские авиалинии» подпишут трехсторонний договор с «Национальной лизинговой компанией» (НЛК, подконтрольна Росавиации) и нынешним лизингодателем. Рассмотреть вопрос о возвращении допусков ведомство должно в двухдневный срок после подписания договоров.

Отозванные у «Уральских авиалиний» допуски на международные направления достались группе «Аэрофлот», «Азимуту», Red Wings и Azur Air. Так, например, «Аэрофлоту» разрешили выполнять 7 рейсов в неделю из Екатеринбурга в Дубай, столько же из Санкт-Петербурга в Бухару, 3 рейса в Бангкок из Владивостока и 2 рейса туда же из Красноярска. Входящая в группу «Аэрофлот» авиакомпания «Россия» 14 временных допусков на маршруте Сочи — Стамбул в дополнение к 14 своим рейсам, на направлении Иркутск — Пекин — еще 4 рейса в неделю.

Red Wings получила дополнительные допуски на рейсы в Ташкент, Бухару, Стамбул, Астану и Алма-Ату с вылетами из Екатеринбурга и Москвы. «Азимуту» разрешили летать в Ташкент, Дубай и Гянджу. Чартерный перевозчик Azur Air получил по одному рейсу в неделю на Пхукет из Екатеринбурга и Уфы.

По словам источника «Ведомостей» в одной из российских авиакомпаний, допуски переданы конкурентам «Уральских авиалиний» до тех пор, пока у нее не появится флот для их выполнения. «Уральцы» не могут ответить Росавиации, с какого числа они начнут полеты по этим направлениям. Поэтому часть прав и была передана другим эксплуатантам», — сказал собеседник издания.

РБК направил запрос «Уральским авиалиниям».

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Парк «Уральских авиалиний» на сегодняшний день насчитывает 52 самолета Airbus, которые компания, по собственному утверждению, эксплуатирует «на условиях операционного лизинга».

В сентябре «Коммерсантъ» писал, что у «Уральских авиалиний» и чартерного авиаперевозчика iFly возникли сложности с переоформлением самолетов в российскую собственность (новым собственником должна была стать «НЛК Финанс»). В случае с «Уральскими авиалиниями» речь шла о 19 Airbus (оценка стоимости — 28–33 млрд руб.). Переоформление самолетов обусловлено санкциями, введенными в отношении России после начала военной операции на Украине в прошлом году.

В конце октября издание сообщило, что авиакомпании не смогли переоформить иностранные самолеты в российскую собственность, поскольку их не устроили жесткие требования по лизингу воздушных судов.

Как рассказали источники газеты, перевозчикам предложили оформить финансовый лизинг, при котором самолеты перейдут в собственность авиакомпаний, оплатить 30–40% от стоимости лайнеров в качестве депозита и ежегодно переводить фиксированную долю своей чистой прибыли (тоже 30–40%) в зачет выкупа.

При этом «Аэрофлоту» предложили оформить операционный лизинг, по окончании которого самолеты возвращаются собственнику. В то же время «Уральские авиалинии» и iFly — единственные частные перевозчики в России, которым удалось договориться об условиях страхового регулирования. Их западные лизингодатели согласовали лицензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) на получение платежей.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Анастасия Львова
Уральские авиалинии допуск международные рейсы лизинг
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