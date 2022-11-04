Путин разрешил российской компании купить активы Baker Hughes
Президент России Владимир Путин разрешил ООО «Нефтесервисные технологии» приобрести российские активы Baker Hughes. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.
«Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью «Нефтесервисные технологии» сделок по приобретению: 100% обыкновенных акций акционерного общества «Бейкер Хьюз», принадлежащих компании с ограниченной ответственностью «Бейкер Хьюз Раша Холдингз» (Baker Hughes Russia Holdings LLC)», — сказано в распоряжении.
Baker Hughes — американская транснациональная нефтесервисная компания, которая поставляет оборудование в сфере нефтегазовой промышленности и разрабатывает программное обеспечение. В августе компания сообщила о планах продать бизнес в России, где ей, в том числе, принадлежит «Тюменский завод нефтепромыслового оборудования», который производит нефтепогружной кабель.
По данным сервиса «Сбис», на предприятии работают 62 сотрудника, а прибыль компании за прошлый год составила почти 0,5 млрд рублей при выручке в 6 млрд рублей.
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