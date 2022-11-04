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Путин разрешил российской компании купить активы Baker Hughes

Путин разрешил ООО «Нефтесервисные технологии» купить активы Baker Hughes в России
Фото: Andrew Cullen / Reuters
Фото: Andrew Cullen / Reuters

Президент России Владимир Путин разрешил ООО «Нефтесервисные технологии» приобрести российские активы Baker Hughes. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.

«Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью «Нефтесервисные технологии» сделок по приобретению: 100% обыкновенных акций акционерного общества «Бейкер Хьюз», принадлежащих компании с ограниченной ответственностью «Бейкер Хьюз Раша Холдингз» (Baker Hughes Russia Holdings LLC)», — сказано в распоряжении.

Baker Hughes — американская транснациональная нефтесервисная компания, которая поставляет оборудование в сфере нефтегазовой промышленности и разрабатывает программное обеспечение. В августе компания сообщила о планах продать бизнес в России, где ей, в том числе, принадлежит «Тюменский завод нефтепромыслового оборудования», который производит нефтепогружной кабель.

По данным сервиса «Сбис», на предприятии работают 62 сотрудника, а прибыль компании за прошлый год составила почти 0,5 млрд рублей при выручке в 6 млрд рублей.

Материал дополняется

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