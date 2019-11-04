Подрядчик решил обанкротить крупнейшего производителя воды «Нарзан»

Один из контрагентов АО «Нарзан» готов обанкротить этого крупнейшего производителя одноименной минеральной воды из-за задолженности в 2,6 млн руб. Оснований для банкротства нет, уверяет производитель

Фото: Антон Подгайко / ТАСС

В чем суть конфликта

Уведомление, что кредитор ООО «С-Транс» намерен инициировать банкротство АО «Нарзан», было опубликовано 30 октября на сайте Единого федерального реестра сведений о деятельности юридических лиц.

В специализирующейся на перевозке грузов компании «С-Транс» подтвердили свое намерение обратиться в суд с заявлением о банкротстве «Нарзана». Транспортная компания хочет взыскать с АО задолженность за услуги по автомобильной перевозке грузов, передал через представителя гендиректор «С-Транса» Сергей Жолобов.

Общая сумма претензий к АО «Нарзан» по двум искам, один из которых уже был удовлетворен судом, а второй будет рассматриваться 10 декабря, составляет 2,6 млн руб., уточнил Жолобов. По его словам, «С-Транс» неоднократно пыталась урегулировать спор в досудебном порядке на личных встречах с руководством АО «Нарзан», которое обещало погасить задолженность, но свои обещания не выполнило.