Подрядчик решил обанкротить крупнейшего производителя воды «Нарзан»

Кто может выпускать минеральную воду «Нарзан»
Минеральная вода под маркой «Нарзан» добывается на месторождениях в Ставропольском крае, в Кисловодске. Сейчас доступ к месторождению имеют всего две компании — ООО «Нарзан-гидроресурсы» (на 90,9% принадлежит АО «Нарзан», еще 9,09% — у гендиректора АО Алексея Зобкова) и подконтрольное государству АО «Кавминкурортресурсы». Соответственно, легально производить «Нарзан» могут только АО «Нарзан» и «дочка» «Кавминкурортресурсов» — частно-государственная компания «Холдинг Аква», известная также как фактически монопольный производитель «Ессентуков».
Сейчас АО «Нарзан» — крупнейший производитель этой минеральной воды, следует из ответа «Кавминкурортресурсов». По данным этой компании, разрешенная добыча у ООО «Нарзан-гидроресурсы» — 255 куб. м в сутки, тогда как у самих «Кавминкурортресурсов» — около 50 куб. м.
АО «Нарзан», по собственным данным, реализует на российском рынке около 40 млн бутылок одноименной воды в год.
Единственным владельцем АО «Нарзан», по данным базы СПАРК, является Владимир Бородавкин. В 2018 году выручка АО по РСБУ превысила 1 млрд руб., прибыль от основной деятельности — 144,1 млн руб., чистая прибыль — 62,1 млн руб., кредиторская задолженность на конец 2018 года — 242,4 млн руб.
Гендиректор АО «Нарзан» Алексей Зобков подтвердил РБК, что «С-Транс» оказывала компании услуги по перевозке. У «Нарзана», признает Зобков, есть судебные споры с логистическими компаниями, которые «ненадлежащим образом выполняли свои обязательства», например нарушали график поставок или качество перевозки, хотя АО «Нарзан» не всегда должным образом это фиксирует из-за большого объема поставок. «Они пытаются опорочить наше имя и объявить банкротом, не имея для этого оснований, — жалуется Зобков. — Никаких реальных оснований для банкротства или предбанкротного состояния компании нет».
Услуги были оказаны надлежащим образом и в полном объеме, утверждает гендиректор «С-Транса». Транспортная компания готова отозвать исполнительный лист и отказаться от иска и не инициировать процедуру банкротства только после полной оплаты задолженности в 2,6 млн руб., настаивает Жолобов.
Как угроза банкротства отразится на компании
Дело в соответствии с законодательством должно быть рассмотрено по существу за семь месяцев после поступления в суд заявления о признании должника банкротом, но на практике этот срок неоднократно продлевается, отмечает партнер юридической компании «Сотби» Антон Красников. По его словам, средняя продолжительность дела о банкротстве в России достигает двух с половиной лет. Если заявление кредитора будет признано обоснованным, в отношении должника введут процедуру наблюдения, по итогам которой будет определена его дальнейшая судьба.
Красников напомнил, что возбуждение дела о банкротстве и введение процедуры наблюдения не препятствует должнику вести финансово-хозяйственную деятельность, хотя и накладывает отдельные ограничения, в частности, при совершении крупных сделок и сделок, связанных с получением кредитов.
Как АО «Нарзан» боролось за свой бренд
Марку «Нарзан» в прошлом году знали 60% потребляющих минеральную воду россиян в возрасте от 10 до 75 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек, свидетельствуют данные исследовательской компании Ipsos. Пьют «Нарзан» 22% опрошенных. В третьем квартале 2019 года доля бренда «Нарзан» на рынке всей бутилированной воды составила 1,3% в денежном выражении, оценивают в исследовательской компании GfK.
Созданное в 1992 году АО «Нарзан» было инициатором правовой охраны наименования места добычи минеральной воды: в 1995 году компания подала заявку на регистрацию наименования места происхождения товара (НМПТ) «Нарзан» и получила исключительное право на его использование (затем такое право получили еще две компании).
В 2015 году у АО «Нарзан» истек срок действия свидетельства на использование НМПТ. Тогда компания обратилась в Роспатент с заявлением о прекращении правовой охраны НМПТ «Нарзан», объясняя это тем, что добытая на Кисловодском месторождении вода потеряла особые свойства, зафиксированные в Госреестре в 1995 году, и поэтому правовая охрана месторождению больше не нужна. Параллельно компания подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Нарзан», который дал бы ей право на единоличное использование этого бренда. Но Роспатент отказал и оставил правовую защиту НМПТ «Нарзан» в силе.