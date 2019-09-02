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«Холдинг Аква» получил прокурорское предупреждение
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Газета
«Холдинг Аква» получил прокурорское предупреждение
Газета № 129 (3084) (0209) Бизнес,
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«Холдинг Аква» получил прокурорское предупреждение
Юрий Чайка выступил против консолидации ресурсов по производству минеральной воды
Монополия частно-государственной компании на производство «Ессентуков» может привести к нарушению конкуренции и потере контроля государства, предупредил генпрокурор Юрий Чайка. Вариант избежать этого — дать государству право вето
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Письмо генпрокурора Юрия Чайки главе правительства Дмитрию Медведеву, с копией которого ознакомился РБК, датировано 1 июля. В нем генпрокурор описывает ситуацию с добычей минеральной воды в Ставропольском крае, сообщая, что использование месторождений осуществляется с многочисленными нарушениями законодательства, в том числе о защите конкуренции.

«Проведенной Генпрокуратурой проверкой выявлены нарушения законодательства при добыче, производстве и реализации минеральной воды в Ставропольском крае», — следует из письма.

В письме Чайка приводит позицию Федеральной антимонопольной службы: «принимаемые в настоящее время меры по консолидации активов АО «Кавминкурортресурсы» (КМКР) и ООО «Аква Инвестиции» на базе совместного предприятия ООО «Холдинг Аква» могут привести к нарушениям законодательства о защите конкуренции и потере контроля государства за добычей, производством и реализацией минеральной воды в регионе». Генпрокурор просит премьера поручить органам власти разработать меры по защите месторождений, а также по обеспечению интересов государства при создании совместного предприятия.

В Генпрокуратуре и пресс-службе правительства на запрос РБК на момент публикации не ответили.

Что беспокоит генпрокурора

ООО «Холдинг Аква» должен стать основным производителем минеральной воды. На базе этой компании, созданной в декабре 2017-го бизнесменом Егором Логиновым, должно появиться частно-государственное партнерство для минимизации продаж контрафакта. Проблема нелегальной минералки беспокоила еще бывшего вице-премьера и полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Хлопонина: «Ессентуки», говорил он, разливают около 30 компаний, но «мы не понимаем, где скважина, из которой они берут воду». Люди должны иметь гарантии, что приобретают именно эту воду, поэтому должна быть или монополия, или компании, которые добывают воду из Ессентукского месторождения, должны объединить активы, настаивал Хлопонин.

«Холдинг Аква» производит минеральную воду под брендами «Ессентуки № 4» и «Ессентуки № 17», «Нагутская», «Славяновская», «Смирновская». Один из ее крупнейших активов — Ессентукский завод минеральных вод, выкупленный в прошлом году у PepsiCo. Сейчас завод является единственным недропользователем Ессентукского месторождения, где добывается минеральная вода под известным брендом. «Холдинг Аква» — фактически единственный легальный производитель «Ессентуков»: в феврале Роспатент лишил права использовать этот бренд все компании, которые не имели доступа к Ессентукскому месторождению.

Текущая группа бенефициаров «Холдинг Аква» выглядит следующим образом: 25% контролирует государство (через КМКР), 1% по-прежнему у Логинова. Еще 74% у «Аква Инвест», в числе акционеров которой — АФК «Система» (33,3%), сын бизнесмена Давида Якобашвили Михаил (33,3%), Никита Шашкин (5%), которого называют зятем Хлопонина. Оставшиеся в «Аква Инвесте» 28,33% принадлежит АО «Гисар», бенефициаром которого указан Валерий Ковалев.

На что ссылается Чайка

Вывод о том, что консолидация активов КМКР и «Аква Инвест» на базе «Холдинг Аква» могут нарушить конкуренцию и повредить государству, генпрокуратура могла сделать на основе данных, которые ФАС предоставила по итогам рассмотрения ходатайства «Аква Инвеста» на покупку Ессентукского завода минеральных вод, уточнили РБК в пресс-службе антимонопольного органа. Тогда ФАС установила, что группа покупателей и покупаемый им актив реализуют один товар — «Ессентуки № 4» и «Ессентуки № 17». Регулятор пришел к выводу, что сделка может привести к ограничению конкуренции, и выдал «Аква Инвест» соответствующее предписание. Компания с решением ФАС не согласилась и обжаловала его в Арбитражном суде Москвы. Суд встал на сторону истца — в августе он аннулировал решение и выдачу предписания.

Что говорят владельцы «Ессентуков»

В письме генпрокурора речь идет о необходимости защитить интересы государства при объединении активов и создании на базе «Холдинг Аква» совместного предприятия с государственным участием, поясняет гендиректор «Холдинг Аква» Сергей Лобанов. По его словам, основной акционер «Аква Инвест» эту позицию поддерживает и работает с заинтересованными органами власти.

Процесс консолидации активов по производству минеральной воды (декларируемые цели — сохранение лечебных качеств и очистка рынка от контрафакта) начался по инициативе руководства страны, напоминает Лобанов. Для защиты интересов государства «Холдинг Аква» предложил ряд механизмов. Речь, в частности, идет о корпоративном договоре, своде полномочий совета директоров с правом вето у члена совета от КМКР по ключевым вопросам, а также дивидендной политике с правом решающего голоса у КМКР. Договор, по словам Лобанова, находится на рассмотрении у Росимущества, а все механизмы управления были описаны в документах, представленных в Минкавказа, Росимущество, Минфин и Минэкономразвития. РБК направил запрос в Росимущество.

Руководитель КМКР Евгений Левицкий заявил, что ему неизвестно о письме генпрокурора. По его словам, КМКР самостоятельно не принимает решений о консолидации своих активов с активами каких-либо других компаний, в том числе и с «Холдинг Аква», поскольку этот вопрос входит в компетенцию акционеров и находится на обсуждении в правительстве.

Представитель АФК «Система» сообщил, что компании о письме генпрокурора неизвестно. Давид Якобашвили отказался от комментариев. Связаться с Никитой Шашкиным не удалось.

Что еще не так с минеральной водой по версии Генпрокуратуры

В письме Медведеву генпрокурор перечисляет нарушения, выявленные при проверке добычи и оборота минеральной воды в Ставропольском крае:

  • эксплуатационные запасы минеральных вод, прошедшие госэкспертизу, — около 17 тыс. куб. м на 47 месторождениях. При этом ежегодная добыча составляет свыше 1,1 млрд куб. м;
  • проблемы с санитарной охраной курортов Ставропольского края: в регионе в нарушение закона («О природных лечебных ресурсах...») до сих пор не установлены границы и режим охраны курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск. Из-за отсутствия границ в зоне санитарной охраны размещаются объекты, чья хозяйственная деятельность негативно влияет на окружающую среду: например, полигоны и несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов, мусоросортировочные станции;
  • Росимущество ненадлежащим образом выполняет полномочия собственника федерального имущества, пишет генпрокурор. Так, инвентаризация гидрогеологических скважин не была завершена из-за отсутствия финансирования. Из-за бездействия территориального управления Росимущества в Ставропольском крае ООО «Геонис-Аква» незаконно добывало воду из скважины № 58, принадлежащей государству, — меры были приняты только после вмешательства прокуратуры края;
  • некоторые производители незаконно используют наименование места происхождения — в качестве примера Чайка приводит Пятигорский завод минеральных вод, который незаконно разливал бренд «Ессентуки № 17». Завод разливал воду из скважины № 58, которую покупал у уже упомянутого «Геонис-Аква», и продавал контрафакт в торговых сетях Ставрополья с января по сентябрь 2018 года, пока ФАС не признала его нарушителем.
Авторы: Елена Сухорукова, Ирина Парфентьева.
При участии: Тимофей Дзядко.
Теги: Ессентуки , Юрий Чайка , Дмитрий Медведев
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