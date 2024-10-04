Власти предложили скорректировать бюджет нацпроекта по беспилотникам

Власти предложили изменить параметры финансирования нацпроекта по гражданским беспилотникам: поднять затраты в 2025–26 годах и сократить в 2027-м. Это корректировка исходя из реальных цен и потребностей, говорят участники рынка

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Власти предложили корректировки в бюджет национального проекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС): речь идет об увеличении расходов на 2025 и 2026 годы и снижении в 2027 году. Это следует из материалов к внесенному 30 сентября в Госдуму проекту федерального бюджета на 2025–2027 годы. В целом финансирование из бюджета на этот нацпроект в ближайшие три года должно составить 112,1 млрд руб. против 129,5 млрд руб., фигурирующих в действующей редакции паспорта нацпроекта.

Если, согласно паспорту проекта, в следующие два года на гражданские беспилотники планировалось тратить по 10 млрд руб. ежегодно, то теперь на 2025 год расходы в бюджете предполагаются на уровне 27,8 млрд руб, а на 2026-й — 43,7 млрд руб. Что касается 2027 года, когда предполагалось выделение более 100 млрд руб., сейчас предусмотрено 40,5 млрд, следует из бюджетных материалов.

Представитель курирующего нацпроект вице-премьера Виталия Савельева сообщил РБК, что параметры нацпроекта сформированы и проходят необходимые согласования.

Решения о сокращении бюджета не принималось, «идут проектировки, окончательные цифры будут зафиксированы в утвержденном бюджете», сообщил РБК представитель Минпромторга.

Что входит в проект по развитию беспилотников

Национальный проект по гражданским беспилотникам состоит из пяти федеральных проектов:

«Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих» (самый капиталоемкий проект): его финансирование в ближайшую трехлетку сократится на 6,8%, до 63,3 млрд руб. Руководитель этого проекта — замглавы Минпромторга Василий Шпак.

«Стимулирование спроса на БАС»: бюджет, напротив, вырастет на 23%, до 19,3 млрд руб. Этим проектом сейчас руководит первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

«Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование системы сертификации БАС»: бюджет сократится в четыре раза, до 8,6 млрд руб. Причем в следующем году бюджетных средств на него не предусмотрено. Проектом руководит замглавы Минтранса Владимир Потешкин.

Проект «Перспективные технологии для БАС» в опубликованной версии проекта о бюджете не предусмотрен. Ранее на НИОКРы в этой сфере планировалось потратить 7 млрд руб. в предстоящие три года. Проект курирует Минобрнауки. В Минпромторге РБК поясняли, что исключать этот блок не планируется, но средства на него «находятся на этапе распределения».

На «Кадры для БАС» предлагается направить всего 300 млн руб. в 2026–2027 годах — это в 12 раз меньше, чем указано в действующей редакции. Денег в 2025 году на этот проект выделять не планируется. Куратор — замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

Еще 20,6 млрд руб. зарезервированы в бюджете нацпроекта на ближайшие три года, следует из опубликованных материалов. Эти деньги, согласно пояснительной записке, будут направлены на гражданский госзаказ на беспилотники, на некоммерческий лизинг российских БАС, на разработку решений для интеграции беспилотников в единое воздушное пространство с пилотируемыми судами и проведение научно-исследовательских работ в области БАС. При этом все эти мероприятия запланированы и в указанных федеральных проектах.

Нацпроект по созданию новой отрасли беспилотников в России рассчитан до 2030 года. Но если в 2023 году власти рассчитывали, что на эти цели будет потрачено почти 900 млрд руб., то уже в апреле этого года российский Forbes сообщал о 714 млрд руб. После апреля бюджет был скорректирован еще раз — до 546 млрд руб., сообщил источник РБК, знакомый с утвержденной на текущий момент версией проекта.

Параметры нацпроекта, в том числе финансовые, еще обсуждаются в правительстве, сообщил РБК источник. «Обсуждаются предложения по перегруппировке и переструктурированию нацпроекта, в том числе финансовому», — отметил он. В ближайшее время запланировано заседание правкомиссии по вопросам развития БАС, где нацпроект также будет обсуждаться, уточнил он. «Допускается возможность увеличения ряда показателей от исходных, поданных в проекте бюджета, а не их снижение», — добавил он.

Каких показателей планируется достичь

План по количеству произведенных российских гражданских БАС в обновленной рабочей версии паспорта (есть у РБК) также был снижен: сейчас к 2030 году планируется произвести 25,6 тыс. беспилотников вместо 32,5 тыс. в предыдущих планах. Также власти снизили прогноз по достижению доли отечественных БАС в России к 2030 году — с 70% до 50%. Ранее «перевалить» за 50-процентную планку планировалось уже в 2025 году.

В текущем году Минтранс по-прежнему планирует оснастить «унифицированной инфраструктурой для обеспечения полетов беспилотных воздушных судов» два региона, следует из обновленной версии паспорта. В прошлом году ведомство выбрало для этого девять населенных пунктов в Чукотском автономном округе и на Ямале. О реализации этих планов не сообщалось. В Минтрансе отказались от комментариев. Как сообщили четыре источника РБК, новый паспорт нацпроекта еще не утвержден, он будет корректироваться.

Согласно данным Минфина, в текущем году по состоянию на 1 сентября бюджет нацпроекта (45,3 млрд руб.) исполнен на треть (33,8%). На инфраструктуру и систему сертификации потрачено 23,6% из запланированного объема, на кадры — 21%, на перспективные технологии — 9,7%, на разработку и производство дронов — 19,4%. Проект по стимулированию спроса — на 55%.

С гражданским госзаказом на дроны (его финансирование «вшито» в федпроект по стимулированию спроса) как раз возникли сложности, писал «Коммерсантъ». Ряд производителей оказались не готовы к работе с казначейским сопровождением, они не открыли заблаговременно казначейские счета, по которым производятся расчеты за госзаказ дронов, отмечала Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК, базовый поставщик по гражданскому госзаказу БАС).

«На сегодня результатом нашего пути стало то, что на пять с небольшим миллиардов рублей заказано отечественных гражданских беспилотников для передачи их более 150 заказчикам федерального и регионального уровней. Это контрактация, которая на сегодня уже состоялась», — сообщал глава ГТЛК Евгений Дитрих 23 сентября на форуме «Цифровая транспортация». В июле ГТЛК уже отчитывалась, что завершает контрактацию по госзаказу: тогда было законтрактовано около 2,5 тыс. единиц БАС на 4,9 млрд руб.

Дитрих добавил, что в рамках промежуточных результатов исследования рынка и выполнения госзаказа в России выявлено 35 типов легких беспилотников, 6 типов — средних и ни одной модели больших беспилотников. Как подтвердил на сессии форума председатель консультативного совета «Эколибри» (разработчик тяжелых беспилотников) Алексей Рогозин, «в России пока нет ни одного серийно производимого гражданского аппарата в категории тяжелых, то есть со взлетной массой свыше 30 кг».

Всего в этом году по госзаказу должно было быть закуплено 153 тыс. гражданских дронов, из которых 151 тыс. — образовательные (учебные дроны, предназначенные для обучения управлению беспилотниками), заявляли в декабре 2023 года в секретариате бывшего вице-премьера Андрея Белоусова (сейчас министр обороны). Но по словам источника РБК, знакомого с планом госзаказа, на этот год он составляет 19 тыс. единиц техники, из которых 16,5 тыс. — образовательные дроны.

Нацпроект стартовал только в этом году, и меры господдержки были распределены впервые, напомнили в пресс-службе Минпромторга. «Цикл выполнения заказов длинный, учитывая время на контрактацию, закупку комплектующих, производство изделий. Наконец, часть инструментов поддержки носит «затратный» характер. Это значит, что предварительно участники мер поддержки от отрасли несут расходы, а после смогут их компенсировать. В конце года будут подведены все итоги», — добавили там. Потребность госзаказа в финансировании на 2024 год составляет 15,349 млрд руб., сообщили в министерстве. В прошлом году она прогнозировалась в объеме 20,7 млрд руб.

В пресс-службе Минобрнауки РБК подтвердили, что закупки дронов для образовательных организаций курирует Минпросвещения. В Минпросвещения не ответили на запрос РБК.

Что говорят участники отрасли

Опрошенные РБК участники отрасли (разработчики дронов, исследователи рынка, производители систем навигации) не увидели проблем в корректировках бюджета в 2027 году. «Это корректировка исходя из реальных цен и реальной потребности (в гражданских дронах. — РБК) на сегодняшний день. Эта потребность и так достаточно преувеличена конечными потенциальными потребителями госзаказа, так как у них до сих пор нет осознания, что такое беспилотник, каким он может быть, что он может сделать и чем он облегчит жизнь», — отмечает коммерческий директор «Лаборатории будущего» и эксперт рынка НТИ «Аэронет» Павел Камнев.

Кроме того, по его словам, у потребителей наконец-то появилось понимание, что для выполнения работ с помощью БПЛА необязательно быть его владельцем, а можно заказать услугу у оператора, — результат будет тот же при меньших затратах. «Бюджет корректируется ежегодно, поэтому нельзя утверждать, что в следующем году он не будет скорректирован в большую сторону по ряду факторов», — добавляет Камнев.

По словам гендиректора компании «Русдронопорт» Николая Ряшина, «бюджеты сокращаются практически везде, и нацпроект по беспилотникам не исключение».

Комментировать бюджеты на развитие беспилотников очень трудно, так как «там есть скрытые неафишируемые цели», отмечает гендиректор «Курсира» Виталий Муниров. «Надо не забывать про рост расходов на СВО, что критически важно сейчас. Любой проект всегда проходит верификацию временем, поэтому запланированные при старте нацпроекта цифры скорректировались в течение первого года», — отмечает и гендиректор компании «Флайдрон» Никита Данилов. Он тоже указал на «незрелость заказчика», у которого потребность в гражданских дронах пока «не столь велика».