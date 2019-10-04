Козак заявил о неизменности условий по инвестпроектам

Козак на встрече с членами бюро РСПП, на которой также присутствовал Силуанов, представил аргументы о необходимости закрепления в законе ответственности государства за неухудшение условий ведения бизнеса

Антон Силуанов и Дмитрий Козак (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак, который курирует в правительстве топливно-энергетический комплекс и промышленность, 3 октября представили свои версии инвестиционного режима крупному бизнесу — членам бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом РБК рассказали два источника, близкие к разным участникам встречи.

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус подтвердил РБК, что Козак действительно встречался с РСПП для обсуждения законопроекта о защите и поощрении частных инвестиций и гарантиях государства при реализации инвестпроектов. «Его аргументы о необходимости закрепления в законе ответственности государства за неухудшение условий ведения бизнеса и введения стабилизационной оговорки как по новым, так и по действующим инвестпроектам были представлены членам бюро правления РСПП», — сказал Джус.

Силуанов в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации также подтвердил, что накануне встречался с РСПП. «Слышим предложения бизнеса — только вчера встречались с РСПП — о том, чтобы создать стабильные условия при новых инвестициях. Есть соответствующий законопроект о защите и поощрении капиталовложений», — сказал Силуанов. По его словам, правительство вносит в законопроект последние штрихи, планируется, что он будет в осеннюю сессию рассмотрен в парламенте.

«Что самое главное: при вложениях от определенного уровня — от 1 млрд руб. и выше — будет обеспечена гарантия стабильности и неизменности условий налогового обложения, технического регулирования, СНиПов (строительных норм и правил. — РБК) — все то, что мешает бизнесу, все то, что делает бизнес непредсказуемым», — пояснил Силуанов.