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Козак заявил о неизменности условий по инвестпроектам
Козак на встрече с членами бюро РСПП, на которой также присутствовал Силуанов, представил аргументы о необходимости закрепления в законе ответственности государства за неухудшение условий ведения бизнеса
Антон Силуанов и Дмитрий Козак (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак, который курирует в правительстве топливно-энергетический комплекс и промышленность, 3 октября представили свои версии инвестиционного режима крупному бизнесу — членам бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом РБК рассказали два источника, близкие к разным участникам встречи.

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус подтвердил РБК, что Козак действительно встречался с РСПП для обсуждения законопроекта о защите и поощрении частных инвестиций и гарантиях государства при реализации инвестпроектов. «Его аргументы о необходимости закрепления в законе ответственности государства за неухудшение условий ведения бизнеса и введения стабилизационной оговорки как по новым, так и по действующим инвестпроектам были представлены членам бюро правления РСПП», — сказал Джус.

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Силуанов в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации также подтвердил, что накануне встречался с РСПП. «Слышим предложения бизнеса — только вчера встречались с РСПП — о том, чтобы создать стабильные условия при новых инвестициях. Есть соответствующий законопроект о защите и поощрении капиталовложений», — сказал Силуанов. По его словам, правительство вносит в законопроект последние штрихи, планируется, что он будет в осеннюю сессию рассмотрен в парламенте.

«Что самое главное: при вложениях от определенного уровня — от 1 млрд руб. и выше — будет обеспечена гарантия стабильности и неизменности условий налогового обложения, технического регулирования, СНиПов (строительных норм и правил. — РБК) — все то, что мешает бизнесу, все то, что делает бизнес непредсказуемым», — пояснил Силуанов.

Источник, близкий к участникам встречи, сообщил, что бизнес настаивает на скорейшем внесении законопроекта в Думу. Козак, по его словам, пообещал доложить Медведеву о вариантах законопроекта в понедельник.

Представитель РСПП отказался от комментариев РБК.

В августе 2018 года Минфин представил свою версию так называемого инвестиционного кодекса, который по-прежнему находится на согласовании. Ключевым положением законопроекта Минфина является стабилизационная оговорка: участникам соглашений обещали неизменность налоговых условий, а также гарантировали, что условия по лицензированию и сертификации продукции, а также техническому регулированию не будут ухудшаться. Кроме того, согласно проекту ведомства, бизнес сможет рассчитывать не только на компенсацию расходов по созданию инфраструктуры в объеме налогов, но и на авансирование будущих затрат на инфраструктуру.

Козак документ критиковал. Его, в частности, не устроил избирательный подход при предоставлении господдержки и механизм индивидуальных соглашений с бизнесом (заключение соглашений в рамках индивидуального проектного режима). В конце сентября источники РБК сообщили, что Козак подготовил свою версию закона. Основной акцент у Козака заключается в публичности при предоставлении господдержки: госконтракты не могут быть отнесены к коммерческой тайне.

Авторы: Тимофей Дзядко, Юлия Старостина, Светлана Бурмистрова, Юлия Выродова
Теги: Дмитрий Козак, инвестпроекты, Антон Силуанов
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