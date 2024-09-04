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ВЭФ-2024 ,  
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Бакальчук рассказала, как стала миллиардером, будучи мамой семи детей

Сюжет
ВЭФ-2024
Сюжет
Объединение и развод в Wildberries
Мужчины в бизнесе сразу «мыслят миллионами», но женщины легче относятся к провалам, ведь могут реализоваться еще и как мамы — это в результате помогло создать Wildberries, рассказала Бакальчук. С детьми помогала мама и няня

Бакальчук рассказала, как стала миллиардером, будучи мамой семи детей
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Маркетплейс Wildberries возник из стремления обеспечить семью, поскольку бизнес супруга Владислава Бакальчука очень успешным не был, сообщила глава интернет-магазина Татьяна Бакальчук на сессии «Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает корреспондент РБК.

По ее мнению, девушки более креативные и ответственные, более того, когда бизнесом занимается мужчина, он «сразу мыслит миллионами», но женщинам «достаточно преодолеть небольшой порог», и в случае неудачи они не займутся самобичеванием, ведь могут реализоваться как мама или жена, «и ей достаточно и этого».

«Поэтому ни о каких там миллиардах, первых местах в списке Forbes я не мыслила, и это, конечно, мне помогло. А потом, когда начало получаться, я, конечно, попросила свою маму помочь с воспитанием детей. И первых четырех детей мама мне успешно помогала воспитывать», — сказала Бакальчук, уточнив, что со следующими тремя помогает няня.

Бакальчук рассказал о кредитах Wildberries и риске дефолта
Бизнес
Владислав Бакальчук

По ее данным, 56% продавцов на Wildberries — женщины, а 14% от работающих на площадке девушек моложе 25 лет, наблюдается тенденция к снижению их среднего возраста. «Молодеет не только женская половина наших предпринимателей, но и мужская», — добавила Бакальчук.

Основательница Wildberries выразила уверенность, что женщинам не нужны особые условия для ведения бизнеса: «Мы же не инвалиды». В пример бизнесвумен привела существующие в некоторых государствах квоты для меньшинств и женщин. «В России такого, слава богу, нет», — считает она.

Бакальчук — богатейшая женщина России, среди россиян-миллиардеров обоих полов она занимает 22-е место с состоянием $7,4 млрд, оценивает Forbes. Ей 48 лет, она владеет 99% Wildberries. Бакальчук основала компанию в 2004 году вместе с мужем Владиславом Бакальчуком. Сейчас они находятся в бракоразводном процессе. Муж называет процесс слияния маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ рейдерским захватом, бизнесвумен отвергает такую характеристику. Татьяна Бакальчук говорила, что Владислав был в курсе планов и изначально не возражал против них.

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Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Александр Ситюков
Татьяна Бакальчук Wildberries Владислав Бакальчук ВЭФ
Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
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