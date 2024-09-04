Обнуление НДС оказалось невостребованным судоремонтными компаниями

В Минпромторг обратились всего пять судоремонтных компаний за обнулением НДС в обмен на инвестиции в модернизацию. Возможность получить льготу есть уже год, срок для подачи заявок завершится в 2024-ом

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За четыре месяца до завершения срока подачи заявок судоремонтными предприятиями на обнуление НДС на получение господдержки подались только пять верфей из ста, имеющих судоремонтные мощности, рассказали РБК в Минпромторге. Эти же данные во время профильной сессии на Восточном экономическом форуме во Владивостоке привел председатель совета директоров проектного бюро «Нордик Инжиниринг» Николай Шабликов.

Судоремонтные предприятия получили возможность обнулить НДС летом 2023 года: с 1 июля вступил в силу закон (№ 261 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса»), который ввел нулевую ставку НДС для тех заводов, которые будут направлять на собственное развитие и модернизацию мощностей не менее 20% выручки на протяжении семи лет. Обязанность закрепляется трехсторонним инвестиционным соглашением с Минфином и Минпромторгом, которые компании должны заключить до 31 декабря 2024 года. Продление возможности заключать инвестсоглашения в следующие годы в законодательстве пока не предусмотрено.

Сколько в России судоремонтных предприятий В презентации проектного бюро «Нордик Инжиниринг», представленной на ВЭФ-2024, говорится, что исходя из ОКВЭД по итогам 2023 года в России работало 1416 предприятий, занимающихся судоремонтом, из которых 116 — крупные, 165 — средние, 1080 — малые и микропредприятия, по 55 нет данных. По итогам 2023 года они получили 600 млрд руб. выручки и около 12 млрд руб. прибыли. По итогам 2024 года прогнозируется выручка отрасли на уровне тех же 600 млрд руб., совокупная прибыль может составить 23 млрд руб.

Кто претендует на льготы

Источник РБК в судостроительной отрасли рассказал, что инвестиционное соглашение с Минпромторгом заключили петербургское ООО «Кингисеппский машиностроительный завод», ООО «Судоверфь Витим» из Иркутской области, сургутское АО «Судоремонтно-судостроительное предприятие» и уфимское ООО «Судоремонтно-судостроительный завод». На рассмотрении находится заявка ООО «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод».

Ни один из этих заводов не входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК, с 2023 года находится в управлении ВТБ), которая консолидирует около 80% судостроительных мощностей в России.

Источник РБК, близкий к Минпромторгу, объясняет, что заводы ОСК ориентированы на более маржинальный сегмент судоремонта по гособоронзаказу, цены в котором могут превосходить гражданские заказы в разы. «Верфи ОСК считают гражданский судоремонт малоперспективным для себя», — утверждает он.

В ОСК не ответили РБК.

Какие споры вызвала инициатива

В конце 2023 года РСПП и профильные ассоциации судовладельцев критиковали инициативу по обнулению НДС — по их версии, меры должна быть более гибкой. Представители отрасли предлагали увеличить срок соглашения с семи до 15 лет, а нормативную долю направляемых на модернизацию средств уменьшить с 20% до 10-15%. Также предлагалось не ограничивать перечень мероприятий, на которые разрешается направлять средства (в финальной версии закона — это только мощностями в собственности предприятий), разрешив инвестировать, например, в арендованные мощности, поскольку именно они используются судоремонтными верфями в рамках причальной инфраструктуры.

В Минпромторге РБК рассказали, что ведомство проводило совещание с высшими органами исполнительной власти регионов и судоремонтными верфями по вопросу корректировки мер, в том числе предложенных в прошлом году РСПП. «Но от промышленности и регионов не были представлены необходимые расчеты и финансово-экономических обоснования. Минфином — разработчиком закона, регламентирующим предоставление меры, — предложенные инициативы не поддержаны», — пояснил представитель Минпрома.

Как стимулировать верфи на использование льготы

Принимавшие участие в профильной сессии на ВЭФ-2024 представители региональных администраций и судоремонтного бизнеса констатировали, что мера не востребована игроками рынка.

Юлия Морозова, зампред правительства Камчатского края, сказала, что семь лет — короткий срок для отраслевых предприятий. «20% средств нужно изъять из оборота и направить на закупку оборудования. Мера может быть невыгодна и заказчику (судовладельцу. — РБК), который теряет возможность получить вычет по НДС», — отметила она. Представитель региональной администрации считает, что 20% оборотных средств надо разрешить направлять на подготовку кадров и закупку программного обеспечения.

Зампред правительства Приморского края Николай Стецко считает, что верфям нужна поддержка в части строительства или закупки плавучих доков и слипов. Он отметил, что верфи Приморья загружены на 30-40%, потому что значительная часть судовладельцев обслуживается за рубежом, тогда как загрузка заводов Северо-Запада близка к 100%.

Гендиректор Находкинского судоремонтного завода Сергей Старовойтов сказал, что мера по обнулению НДС не получила поддержки к Приморье, так как цены, предлагаемые конкурирующими китайскими судоремонтными предприятиями примерно вдвое ниже. Он объяснил это климатическими условиями. Большую роль также играет закупка импортных механизмов: заказывая обслуживание за рубежом, судовладелец получает в стоимости услуги все необходимые комплектующие, тогда как при ремонте в России приходится решать проблемы их растаможивания и оплаты.

Николай Шабликов считает, что меру нужно сделать бессрочной, продлив ее на 2026-й и следующие годы.

Гендиректор «INFOline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает меру по обнулению НДС логичной и давно назревшей для повышения конкурентоспособности российской судоремонтной отрасли, но требующей большей гибкости с точки зрения параметров инвестсоглашения для увеличения ее востребованности среди судоремонтных предприятий. «Мера нуждается в дифференцированном подходе, который учитывает масштабы инвестиционной программы предприятий, наличие необходимых кадров для реализации инвестпроектов, сроки оплаты и график поступления оборудования и другие факторы. Обязательство инвестировать 20% выручки — достаточно высокий показатель для судоремонтных предприятий, так как обнуление НДС даст им возможность установить более конкурентоспособные цены, но их рентабельность даже с учетом мер поддержки окажется ниже 20%. Поэтому мера сейчас выглядит довольно жесткой и подходит для ограниченного количества участников рынка», — говорит эксперт.

Директор по развитию Portnews Надежда Малышева говорит, что для большинства судоремонтных верфей семилетний срок инвестсоглашений представляются слишком коротким — его не достаточно, чтобы окупить инвестиции. «Для небольших предприятий сумма в 20% средств от оборота слишком велика для изъятия, пусть даже для инвестиций. Кроме того, нет ясности в части возмещения НДС при использовании поставщиками оборудования, произведенного на территориях с различными налоговыми режимами», — отмечает эксперт.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев сказал РБК, что причинами непопулярности меры поддержки стали правовая неопределенность условий инвестсоглашений, слишком короткий срок решения по их заключению (год), а также недостаточный для окупаемости инвестиций срок их действия (семь лет). Вместе с необходимостью единовременного изъятия из оборота 20% средств это полностью закрывает возможность для участия в программе малого и среднего бизнеса, а это свыше 95% судоремонтных предприятий страны.

«Изначальная «родовая травма» постановления о порядке применения нулевого НДС не могла не привести к тому, что желающих воспользоваться этой мерой поддержки будем считать с помощью пальцев одной руки. Минфин выступил против предлагаемых изменений: бухгалтерский подход победил промышленную политику», — добавил Зверев.

Он отметил, что пока российские судоремонтники не могут обеспечить качество услуг по сопоставимой с зарубежными конкурентами, российские рыбопромышленники вынуждены ремонтировать основную часть средне- и крупнотоннажного флота за рубежом. «Выступаем за расширение списка мероприятий, на которые можно направлять средства, освободившиеся от нулевого НДС, включив в перечень затраты на обучение персонала, погашение займов и кредитов на пополнение оборотных средств, закупку программного обеспечения, внедрение технологий», — сказал Зверев.

Она считает, что со стороны игроков рынка может быть запрос на поддержку строительства доков и закупку комплектующих, возможно, по аналогии с мерами поддержки судовладельцев.