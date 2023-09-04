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«Ъ» узнал, что структуры Ткачева могут купить производителя масла «Злато»

«Ъ»: структуры экс-министра Ткачева могут купить производителя масла «Злато» за ₽40 млрд
Структуры экс-главы Минсельхоза Ткачева могут приобрести основного производителя подсолнечного масла в России — ГК «Юг Руси», — за ₽40 млрд. В числе принадлежащих компании брендов — «Золотая семечка», «Злато», «Аведовъ» и др.
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Действующие в интересах бывшего губернатора Краснодарского края и экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева (владельца Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева) структуры планируют приобретение ГК «Юг Руси» — основного производителя подсолнечного масла в России, сообщили «Коммерсанту» четыре осведомленных источника.

По словам одного из них, в группе уже сменилось руководство. По данным ЕГРЮЛ, 30 августа гендиректором головных структур группы ООО «МЭЗ Юг Руси» и ООО «Юг Руси» стал Камиль Музафаров. На посту главы «Юга Руси» он сменил Дмитрия Кислова, сына основателя и владельца группы Сергея Кислова, отмечает газета.

«Коммерсантъ» также пишет, что Музафаров еще в июле учредил в Москве ООО «Ресурс» с основным видом деятельности «холдинговые компании». Эта структура и может стать покупателем «Юга Руси», сообщили источники издания. Как следует из ЕГРЮЛ, 20 июля 100% «Ресурса» были заложены в Московском кредитном банке (МКБ), а 21 июля в залог МКБ перешла доля «Юга Руси» в «МЭЗ Юг Руси».

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев пояснил газете, что «Ресурс», видимо, «привлекает деньги от банка, передавая в залог доли, но, так как у пустой компании нет активов, банк получает в залог и доли в покупаемой структуре». В ГК «Юг Руси» при этом заявили, что смена гендиректора связана с «обычной ротацией менеджмента».

«Юг Руси» объединяет девять маслозаводов, элеваторы, портовый терминал в акватории Азово-Черноморского бассейна. Портфель брендов включает марки «Золотая семечка», «Злато», «Аведовъ» и др. В сезоне 2021-22 года «Юг Руси» обеспечивал 12% выпуска сырого подсолнечного масла и 28% бутилированного, говорится в отчете «Русагро».

По данным «Коммерсанта», в минувшем сезоне «Юг Руси» был крупнейшим экспортером масла, отгрузив более 399 тыс. т. Группа также занимается экспортом зерна.

По словам еще одного собеседника газеты, бизнес «Юга Руси» в рамках сделки может оцениваться примерно в 40 млрд руб. без учета долга. Для «Агрокомплекса» это могут быть инвестиции в рынок, где холдинг пока не был заметно представлен, указал источник.

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До этого, в сентябре прошлого года, холдинг экс-министра выкупил у «Юга Руси» около 200 тыс. га, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Земли, по данным газеты, расположены в Ростовской и Волгоградской областях, а также в Краснодарском крае. В ЕГРЮЛ тогда появилась запись о том, что владельцем 99,99% ООО «Агросоюз Юг Руси Холдинг», которое являлось головной структурой аграрного дивизиона «Юга Руси», стало ООО «Агротехнологии». Учредитель и генеральный директор «Агротехнологий» Андрей Шейкин является главой хозяйства в станице Выселки Краснодарского края, где находится штаб-квартира «Агрокомплекса им. Ткачева».

После выхода публикации в пресс-службе «Юга России» заявили «РБК Краснодар», что растениеводческое подразделение было для группы непрофильным активом — урожай маслосемян подразделения обеспечивал не более 3-5% мощностей маслозаводов холдинга. «В целях развития основного вида деятельности более полугода назад было принято и более месяца назад осуществлено решение о продаже ООО «Агротехнологии» непрофильного растениеводческого подразделения. Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Агротехнологии» является самостоятельной сельскохозяйственной компанией и не входит в крупные агрохолдинги, включая в т.ч. «Мироторг», «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», «Степь», «Продимекс» и др.

Аналитический центр «Совэкон» оценивал предполагаемую стоимость купленных земель в 20–30 млрд руб. из расчета 100–150 тыс. руб. за 1 га.

В феврале РБК сообщал, что связанная с семьей Ткачева компания выкупила 50% в крупной камчатской рыбодобывающей компании «Витязь-Авто». В бизнес «Витязь-Авто», в котором появился инвестор, входят лососевый завод и рыболовный участок по добыче нерки на Камчатке. Один из собеседников РБК сообщил об оценке бизнеса в рамках сделки в $160 млн

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
масло подсолнечное масло агрохолдинг "Юг Руси" Александр Ткачев

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