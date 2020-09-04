Forbes назвал богатейших детей из российских бизнес-кланов

Первое место издание отдало сыну Аркадия Ротенберга Игорю, а пятое — дочери бизнесмена Лилии

Игорь Ротенберг (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Российское издание журнала Forbes опубликовало рейтинг богатейших детей, связанных с бизнесом их родителей. Всего в список вошли 11 человек.

На первое место Forbes поставил сына Аркадия Ротенберга Игоря, который является основным владельцем сервисного подрядчика «Газпрома» компании «Газпром бурение». Его состояние издание оценило в $950 млн. Forbes указывает, что ему также принадлежит 23,5% компании «РТ-Инвест Транспортные системы» — оператора системы «Платон» по сбору платы c большегрузных автомобилей.

На втором месте в рейтинге идет сын Михаила Гуцериева Саид — член совета директоров группы «Сафмар» ($930 млн). Помимо того, что он является генеральным директором компании «Фортеинвест» (занимается переработкой нефти и реализацией нефтепродуктов), Гуцериеву-младшему принадлежат 10,5% акций «Русснефти», 30,37% «Сафмар финансовые инвестиции», 73,55% «М.Видео».

На третье место Forbes поставил совладельцев зарегистрированной в Венгрии Kaflijat (владеет 4% акций нефтегазовой компании MOL) Тимура и Руслана Рахимкуловых с общим состоянием в $900 млн. Их отцом является бывший генеральный директор «Газэкспорта» Мегдет Рахимкулов, который остается в совете директоров Kaflijat.