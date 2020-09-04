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Forbes назвал богатейших детей из российских бизнес-кланов

Первое место издание отдало сыну Аркадия Ротенберга Игорю, а пятое — дочери бизнесмена Лилии
Игорь Ротенберг
Игорь Ротенберг (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Российское издание журнала Forbes опубликовало рейтинг богатейших детей, связанных с бизнесом их родителей. Всего в список вошли 11 человек.

На первое место Forbes поставил сына Аркадия Ротенберга Игоря, который является основным владельцем сервисного подрядчика «Газпрома» компании «Газпром бурение». Его состояние издание оценило в $950 млн. Forbes указывает, что ему также принадлежит 23,5% компании «РТ-Инвест Транспортные системы» — оператора системы «Платон» по сбору платы c большегрузных автомобилей.

На втором месте в рейтинге идет сын Михаила Гуцериева Саид — член совета директоров группы «Сафмар» ($930 млн). Помимо того, что он является генеральным директором компании «Фортеинвест» (занимается переработкой нефти и реализацией нефтепродуктов), Гуцериеву-младшему принадлежат 10,5% акций «Русснефти», 30,37% «Сафмар финансовые инвестиции», 73,55% «М.Видео».

Богатейшие российские семьи 2020 года по версии Forbes. Фотогалерея
Фотогалерея 

На третье место Forbes поставил совладельцев зарегистрированной в Венгрии Kaflijat (владеет 4% акций нефтегазовой компании MOL) Тимура и Руслана Рахимкуловых с общим состоянием в $900 млн. Их отцом является бывший генеральный директор «Газэкспорта» Мегдет Рахимкулов, который остается в совете директоров Kaflijat.

Следующую позицию занимает сын Зия Бажаева, совладелец «Группы Альянс» Дени Бажаев ($840 млн). Ему принадлежат две компании, которые занимаются драгметаллами: «Русская платина» и «Альянс Алтын».

Десять богатейших женщин России 2020 года по версии Forbes
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На пятой позиции в рейтинге Forbes еще одна представительница семейства Ротенбергов, дочь Аркадия Ротенберга Лилия. С состоянием $500 млн она является совладелицей компании TPS Real Estate, которая управляет торговыми комплексами в Москве, Красноярске, Сочи и Новосибирске.

Далее расположились:

  • Сергей и Евгений Михайловы (сыновья основателя группы «Черкизово» Игоря Бабаева) — $350 млн;
  • Феликс Евтушенков (сын основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова) — $75 млн;
  • Тимур Шаймиев (внук первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева и сын главы компании «ТАИФ-НК» Айрата Шаймиева) — $40 млн;
  • Людмила Михайлова (племянница основателя группы «Черкизово» Игоря Бабаева) — $5 млн.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Аркадий Ротенберг, Саид Гуцериев, Forbes рейтинг
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Богатейшие российские семьи 2020 года по версии Forbes. Фотогалерея
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