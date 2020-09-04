«Ведомости» назвали семью Мантурова владельцем элитного отеля в Москве

Несколько лет назад семья главы Минпромторга приобрела отель Golden Apple в центре Москвы. Под новым брендом гостиница, которая теперь называется Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton, открылась летом 2019 года

Отель Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton (Фото: curiocollection3.hilton.com)

Семье главы Минпромторга Дениса Мантурова принадлежит пятизвездочный отель Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton на улице Малая Дмитровка в центре Москвы. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на трех консультантов, которые работали с собственниками и топ-менеджерами гостиницы.

Собеседники газеты сообщили, что отель был приобретен «пару лет назад», тогда он назывался Golden Apple. Владельцы реконструировали его и передали в управление оператору Hilton Worldwide. Предыдущих владельцев издание не указывает. Летом 2019 года обновленная гостиница открылась. В ней 95 номеров, стоимость проживания, по данным Booking.com, начинается от 7,8 тыс. руб. в сутки.

Согласно данным Росреестра, правами на земельный участок под бывшим Golden Apple владеет компания «Смарт холдинг», которая находится в управлении у фирмы «360 менеджмент». Ее основной владелец и гендиректор Алексей Васин руководит также АО «Пансионат «Приморье», зарегистрированным по одному адресу с четырехзвездочным отелем «Приморье Grand Resort Hotel» в Геленджике. Конечные бенефициары компании — Тамара и Валентин Мантуровы, родители главы Минпромторга. Управлением гостиницы в Геленджике также занимается «360 менеджмент».

Во сколько Golden Apple обошлась новым владельцам, установить не удалось, но опрошенные «Ведомостями» эксперты оценивают рыночную стоимость обновленного отеля в 1,8-2,2 млрд руб.