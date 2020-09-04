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Бизнес ,  
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«Ведомости» назвали семью Мантурова владельцем элитного отеля в Москве

Несколько лет назад семья главы Минпромторга приобрела отель Golden Apple в центре Москвы. Под новым брендом гостиница, которая теперь называется Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton, открылась летом 2019 года
Отель Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton
Отель Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton (Фото: curiocollection3.hilton.com)

Семье главы Минпромторга Дениса Мантурова принадлежит пятизвездочный отель Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton на улице Малая Дмитровка в центре Москвы. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на трех консультантов, которые работали с собственниками и топ-менеджерами гостиницы.

Собеседники газеты сообщили, что отель был приобретен «пару лет назад», тогда он назывался Golden Apple. Владельцы реконструировали его и передали в управление оператору Hilton Worldwide. Предыдущих владельцев издание не указывает. Летом 2019 года обновленная гостиница открылась. В ней 95 номеров, стоимость проживания, по данным Booking.com, начинается от 7,8 тыс. руб. в сутки.

Отец главы Минпромторга стал совладельцем виноградников в Геленджике
Бизнес
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Согласно данным Росреестра, правами на земельный участок под бывшим Golden Apple владеет компания «Смарт холдинг», которая находится в управлении у фирмы «360 менеджмент». Ее основной владелец и гендиректор Алексей Васин руководит также АО «Пансионат «Приморье», зарегистрированным по одному адресу с четырехзвездочным отелем «Приморье Grand Resort Hotel» в Геленджике. Конечные бенефициары компании — Тамара и Валентин Мантуровы, родители главы Минпромторга. Управлением гостиницы в Геленджике также занимается «360 менеджмент».

Во сколько Golden Apple обошлась новым владельцам, установить не удалось, но опрошенные «Ведомостями» эксперты оценивают рыночную стоимость обновленного отеля в 1,8-2,2 млрд руб.

В «360 менеджмент» на запрос газеты не ответили, связаться с Тамарой Мантуровой изданию не удалось. Представитель Минпромторга заявил «Ведомостям», что вопросы издания не касаются деятельности министерства и его руководства. Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов в разговоре с изданием отметил, что запрета на ведение коммерческой деятельности для членов семей госслужащих и членов правительства законом не установлено.

Мантуров является самым богатым членом российского правительства. За 2019 год он задекларировал доход в размере более 586 млн руб.

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У винодельни Мантуровых и Чемезовых появился новый бенефициар
Бизнес
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости писал, что семья Мантурова также интересуется покупкой пятизвездочного отеля Kempinski Grand Hotel на 379 номеров в Геленджике.

Тезки родителей главы Минпромторга Тамара и Валентин Мантуровы указаны в СПАРК в числе владельцев компании «Финансовые системы», которая контролировала пансионат «Приморье» в Геленджике. В ноябре прошлого года, как следовало из данных ЕГРЮЛ, Тамаре Мантуровой принадлежало 50% «Финансовых систем». Валентин Мантуров умер в январе 2019 года.

Семье Мантурова принадлежит винодельческое хозяйство «Мантра», его совладельцем также является сын гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Денис Мантуров, отель, гостиничный бизнес, Москва
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