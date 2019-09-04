Google и YouTube выплатят рекордный штраф за сбор данных детей

YouTube обязали выплатить $170 млн за сбор персональной информации детей без согласия родителей и использование ее для таргетированной рекламы. Штраф стал рекордным с начала существования закона о конфиденциальности детей в США

Фото: Shohei Miyano / Reuters

Google и YouTube выплатят $170 млн за сбор персональной информации о детях без согласия их родителей, сообщается на сайте Федеральной торговой комиссии (ФТК) США.

Обвинения в нарушении закона о защите конфиденциальности детей выдвинули ФТК и генпрокурор Нью-Йорка. Из указанной суммы $136 млн компании должны выплатить комиссии, а еще $34 млн — Нью-Йорку. Как отмечается, это самая большая сумма, которую ФТК когда-либо получала за нарушение этого закона с момента его вступления в силу в 1998 году.

Речь идет о сборе информации о постоянных идентификаторах (используются для отслеживания пользователей в интернете) зрителей каналов, ориентированных на детскую аудиторию. Отмечается, что благодаря этому видеохостинг заработал «миллионы долларов» на таргетированной рекламе.

Как отмечается в жалобе ФТС и прокурора, хотя YouTube утверждает, что его контент предназначен для широкой аудитории, отдельные каналы ориентированы на детей и должны соответствовать законодательству. В дополнение к штрафу Google и YouTube обязаны внедрить систему, которая позволит владельцам каналов помечать контент для детей, а видеохостинг сможет проверять их содержимое на соответствие закону.