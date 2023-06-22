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В США разрешили продавать созданное в лаборатории куриное мясо

Минсельхоз США разрешил двум компаниям продавать созданное в лаборатории куриное мясо

Минсельхоз США разрешил двум компаниям из Калифорнии — Upside Foods и Good Meat — продавать куриное мясо, выращенное в лаборатории из клеток живых птиц, сообщает Associated Press.

Этот шаг открывает новую эру производства мяса, направленную на устранение вреда для животных и снижение воздействия на окружающую среду, отмечает агентство.

Обе компании получили соответствующее разрешение через несколько месяцев после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сочло, что их продукты безопасны для употребления в пищу.

Такое мясо выращивают в стальных резервуарах с использованием клеток живых птиц, оплодотворенных яйцеклеток или специальных «банка клеток». После этого в процессе производства клеточной массе придают форму котлет, сосисок или кусочков филе. Компания Good Meat уже продает выращенное мясо в Сингапуре, первой стране, где это стало разрешено.

Однако продукты из созданного в лаборатории мяса появятся в магазинах еще не скоро, компании планируют сначала подавать новую еду в ресторанах США. Кроме того, стоимость такого мяса значительно больше, чем от цельной птицы, выращенной на ферме, отмечает AP.

Выращенное в лаборатории мясо теперь доступно в двух странах — Сингапуре и США. Однако в марте чиновники в Италии тоже обсуждали эту технологию и решили запретить ее. Они объяснили свое решение «защитой культуры и традиций» и сочли, что лабораторные продукты не гарантируют качество и благополучие потребителям.

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